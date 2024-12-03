Работают больше, чем поляки: какие зарплаты украинцев в Польше и где больше всего платят (статистика)

Исследование показало, что лучше в Польше обосновались те украинцы, которые переехали сюда до полномасштабного российского вторжения.

Украинские мигранты в Польше не сидят без работы, они трудоустроены даже больше, чем поляки. Об этом свидетельствуют данные отчета Национального банка Польши (NBP) под названием "Жизненная и экономическая ситуация мигрантов из Украины и Беларуси в Польше в 2024 году".

Так, опрос, который проводил банк, показал, что 78% беженцев из Украины нашли работу. Те украинцы, которые прибыли в Польшу до 2024 года трудоустроены на 93%.

В то же время показатель занятости поляков в возрасте от 15 лет составляет 56%. Также авторы исследования заявляют, что среди мигрантов преобладают лица трудоспособного возраста, но даже при таких показателях занятость поляков была бы меньше — около 67%.

От чего зависит сектор занятости украинцев

Исследование показало, что лучше в Польше устроились те украинцы, которые переехали сюда до полномасштабного российского вторжения. Те, кто приехали в Польшу до войны, чаще работают в транспорте, строительстве (преимущественно мужчины) и административных/офисных работах. Те, кто вынужденно переехал в Польшу после начала войны, чаще работают в сфере услуг (парикмахеры, косметологи), гостиницы и рестораны, домашние услуги (уборка, уход за пожилыми людьми). Также украинцы, которые приехали раньше, работают в сферах, требующих высокой квалификации (медицина, информатика, финансы).

Около половины украинских иммигрантов в Польше работают в промышленности.

Зарплаты украинцев в Польше и сравнение занятости украинцев и сравнение занятости украинцев

Около 40% украинцев, которые приехали в Польшу до войны, зарабатывают не более 4000 злотых нетто в месяц. Беженцы имеют этот показатель выше — 60%. В исследовании отмечается, что зарплата в Польше в 2024 году выросла примерно на 19%. Медианы заработных плат украинцев в Польше более различаются в зависимости от пола, чем от даты приезда.

Больше всего украинцы в Польше зарабатывают работая на строительстве, в области информатики и транспорта. средняя зарплата здесь 5000 злотых, то есть в среднем на 25% от заработков для всех иммигрантов из Украины.

Самую низкую заработную плату получают украинцы, занятые в сфере домашних услуг, гостиницах, ресторанах и сельском хозяйстве. Они в среднем получают 3,4-3,5 тысячи злотых. Авторы исследования подчеркивают, что проблемой остается значительно более высокий уровень безработицы среди беженцев из Украины, чем среди населения Польши в целом.

Также в исследовании говорится о том, что украинки с детьми в основном ищут работу на неполный рабочий день, что является проблемой из-за низкого предложения таких рабочих мест в польской экономике. Есть также проблема в Польше для украинских беженцев, которым за 60 — таких здесь 58%. Они не получают никакого дохода от работы, а даже если и получают, то их среднемесячный доход составляет лишь 60% среднего дохода иммигранта из Украины в целом.

Напомним, что в Польше действует программа поддержки украинских беженцев, направленная на помощь с арендой жилья. Она включает содействие в поиске жилья, частичную компенсацию агентских сборов, страхование, а также юридическую поддержку при заключении договора аренды.