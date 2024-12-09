Более 100 тысяч: какие самые популярные вакансии на рынке труда в ноябре (инфографика)

Сейчас на рынке присутствуют более 100 тысяч вакансий, которые могут выбрать украинцы. Самые большие зарплаты отмечены в секторе безопасности, недвижимости и купли-продажи, и составляют от 40 до 70 тыс. грн.

Related video

Рынок труда сейчас начал замедляться, однако общее число вакансий превышает отметку в 100 000 предложений. Об этом говорится в исследовании компании Work.ua.

По данным аналитиков, всего за ноябрь работодатели разместили 109 467 предложений, что на 7% меньше октября. Такие цифры говорят, что сейчас ситуация соответствует сезонным тенденциям, а в следующие несколько месяцев количество вакансий будет сокращаться.

Данные по рынку труда в Украине (инфографика: Work.ua)

Эксперты отмечают, что сейчас значительное снижение заметно в Одесской области (-10%). По мнению специалистов, это связано с "особенно масштабными проблемами с электроэнергией, которые произошли из-за массированной атаки".

В исследовании говорится, что сейчас лидерами по снижению вакансий являются рабочие специальности и производство (-7%), гостинично-ресторанный бизнес и туризм (-15%), а также сфера обслуживания (-13%)

В то же время серьезный рост замечен в отрасли "Охрана и безопасность". Там наиболее востребованными вакансиями были полицейский, оператор дрона, командир отделения, связист и минометчик.

"Еще одно исключение из общей тенденции падения — это прирост вакансий, где компании готовы отдавать предпочтение ветеранам. Это новый функционал на сайте Work.ua, с которым работодатели продолжают знакомиться. Поэтому в октябре таких вакансий было всего 990, в ноябре — уже 2 920. В ноябре на сайте Work.ua на 5% уменьшилось количество кандидатов, активно искавших работу. Однако из-за того, что и работы стало меньше, показатель среднего количества откликов на вакансию в месяц вырос", — говорится в текст отчета.

Динамика вакансий в Украине за 2022-2024гг. (инфографика: Work.ua)

Эксперты говорят, что сейчас конкуренция за вакансии выросла даже в Закарпатской, Черкасской, Черниговской и Черновицкой областях, где всегда постоянные низкие цифры. Среди наиболее конкурентных должностей является директ-менеджер и специалист времени, где количество на одно место составляло в 20-30 раз выше средних значений.

Что касается средних зарплат, то эксперты не отмечают роста. Ее среднее значение составляет 22 750 грн, а существенный рост зарплаты отмечен только в Днепропетровской (22 000 грн, +1 000 грн) и Одесской (21 500 грн, +500 грн) областях.

Больше всего выросли зарплаты в категориях "Охрана, безопасность" (70 тыс. грн, +17%), "Недвижимость" (40 тыс. грн, +10%) и "Продажа, закупка" (30 000 грн, +9%). В то же время уменьшение зарплаты на 2% отмечено в категории "Юриспруденция", где она составляет 20 тыс. грн.

Распределение кандидатов по критериям (инфографика: Work.ua)

"На самые высокие зарплаты могут рассчитывать военнослужащие, IT-специалисты, руководители отделов. Среди линейных должностей самые высокие доходы рынок труда предлагает таким специалистам: брокер (60 тыс. грн), медиабайер (58,25 тыс. грн), эндодонтист (55 тыс. грн), водитель-международник (50 тыс. грн), рихтовщик (45 тыс. грн), риелтор, стоматолог (45 тыс. грн), трейдер (43 тыс. грн), моторист (42,5 тыс.грн), медиапродюсер (41, 25 тыс. грн), автоэлектрик, арматурщик, бурильщик, керамист (40 тыс. грн)", — говорится в отчете компании Work.ua.

Напомним, Фокус сообщал о популярных вакансиях работы в Украине летом. Эксперты отмечали, что именно туристическое и гостиничное дела являются наиболее привлекательными в это время года.

Также мы рассказывали, где работают украинские беженцы в Польше и сколько зарабатывают. Мужчины, приехавшие до начала полномасштабного вторжения РФ, зарабатывают на 20% выше других иммигрантов, а вот женщины — на 11% меньше.