"Як хочуть, то робота є": Верещук відреагувала на заяви про "тисячі ВПО", які їдуть в окупацію

Політики, які говорять, що начебто українці повертаються в окупацію через відсутність допомоги від держави, підтримують російські наративи, заявила віцепрем'єрка Ірина Верещук. З її слів, вона не вірить, що українці на таке здатні.

Українці, які під час війни вимушено покинули домівки і стали внутрішньо-переміщеним особами (ВПО), отримують допомогу від держави, яка хоч невелика, але є. Крім того, кожен охочий може знайти роботу, втім, не такого рівня, яку втратили через повномасштабну війну РФ. Про ситуацію з ВПО, які начебто масово повертаються в окупацію, віцепрем'єрка Ірина Верещук написала у Telegram-каналі.

Верещук опублікувала допис у відповідь на заяви "деяких наших політиків", які говорять про виїзд українців назад на окуповані території. З її слів, так роблять "безвідповідальні любителі хайпу" і загалом вони "брешуть", оскільки не показали ніякої офіційної статистики. Віцепрем'єрка заперечила, що держава не виділяє допомогу ВПО, не дає житла чи роботи. Посадовиця запевнила, що кожен, хто цього потребує, отримує 2–3 тис. грн, їм надається тимчасове житло. Вона визнала, що в умовах війни люди не зможуть отримати стільки ж грошей, як було до війни, але ті, хто хоче, знаходять роботу.

"Ніколи не повірю, що тисячі українців їдуть в російську окупацію через відсутність 2–3 тисяч гривень на місяць державної допомоги. Так, держава не може подарувати всім переселенцям по квартирі. Але тимчасове житло є", — заявила Верещук.

Після цього віцепрем'єрка звинуватила спікерів у тому, що вони підтримують "ворожі наративи", які підривають державу, є злочинними й шкодять державі. Імена спікерів посадовиця не називала.

Допомога ВПО — Верещук про виплати та від'їзд в окупацію Фото: Скриншот Допомога ВПО — Верещук про заяви політиків Фото: Скриншот

Допомога ВПО — деталі

Зазначимо, реакція Верещук з'явилась після інтерв'ю народного депутата "Слуг народу" Максима Ткаченка агентству "Укрінформ". Зокрема, він заявив, що в окупацію повернулось 150 тис. ВПО (від загальної кількості 5 млн осіб — це 3%). Причина такої поведінки — відсутність допомоги від держави: у них немає житла, соціальних виплат компенсацій, роботи, сказав він. Тим часом в бюджеті на 2025 рік заклали видатки для цієї категорії громадян у розмірі 48,6 млрд грн, заявив політик (у 2022-му це було 73 млрд грн, у 2023-му — 57 млрд грн). Можна порахувати, що сумарно усі види платежів на кожного з 5 млн переселенців — це 9 600 грн.

Раніше Фокус писав, що допомога ВПО на проживання складає 2 тис. грн для дорослих та 3 тис. грн для неповнолітніх та людей з інвалідністю. Крім того, з осені 2024 року її виплачують лише найвразливішим категоріям переселенців. Водночас прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що із січня 2025 року, ймовірно, будуть компенсувати певні суми на житло: в Україні запрацює спеціальна програма, яка торкнеться переселенців у дев'яти областях.