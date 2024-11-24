Як переселенцям оформити собі допомогу онлайн: простий алгоритм

Наразі переселенці, старші за 18 років, можуть отримати щомісячну виплату — 2 тисячі гривень, неповнолітні та особи з інвалідністю мають право на допомогу — 3 тисячі гривень.

Деякі громадяни України були змушені покинути свої рідні домівки і переселитися в інші регіони країни. Для таких людей держава передбачила спеціальну підтримку. Про це йдеться у пресслужбі Мінреінтеграції.

Розмір допомоги для внутрішньо переміщених осіб залежить від їхньої категорії. Наразі дорослі переселенці можуть отримувати щомісячну виплату в розмірі 2 тисячі гривень, а неповнолітні та люди з інвалідністю мають право на допомогу в розмірі 3 тисяч гривень.

Щоб отримати допомогу для ВПО особа повинна:

авторизуватися в застосунку "Дия";

обрати в розділі "Сервіси" пункт "Послуги для ВПО";

натиснути на пункт "Допомога для ВПО";

вказати актуальну адресу місця проживання та підтвердити геолокацію.

Через Дію можна оформити допомогу для всієї сім'ї, зокрема, і для дитини. Для цього в застосунку має "підтягнутися" свідоцтво про народження малюка. Якщо документ не з'явився автоматично, його потрібно додати вручну.

Нагадаємо, розмір виплат для внутрішньо переміщених осіб становить 2 тисячі гривень на місяць на дорослого і 3 тисячі гривень на дитину або людину з інвалідністю.

Також Фокус писав про те, що якщо людина не відповідає критеріям, за яких надається допомога, її можуть скасувати, а вже виплачені гроші вимагати повернути державі.