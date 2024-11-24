Как переселенцам оформить себе помощь онлайн: простой алгоритм

Сейчас переселенцы старше 18 лет могут получить ежемесячную выплату – 2 тысячи гривен, несовершеннолетние и лица с инвалидностью имеют право на помощь – 3 тысячи гривен.

Некоторые граждане Украины были вынуждены покинуть свои родные дома и переселиться в другие регионы страны. Для таких людей государство предусмотрело специальную поддержку. Об этом говорится в пресс-службе Минреинтеграции.

Размер помощи для внутренне перемещенных лиц зависит от их категории. На данный момент взрослые переселенцы могут получать ежемесячную выплату в размере 2 тысячи гривен, а несовершеннолетние и люди с инвалидностью имеют право на помощь в размере 3 тысяч гривен.

Чтобы получить помощь для ВПЛ лицо должно:

авторизоваться в приложении "Дыя";

выбрать в разделе "Сервисы" пункт "Услуги для ВПЛ";

нажать на пункт "Помощь для ВПЛ";

указать актуальный адрес места жительства и подтвердить геолокацию.

Через Дию можно оформить помощь для всей семьи, в частности, и для ребенка. Для этого в приложении должно "подтянуться" свидетельство о рождении малыша. Если документ не появился автоматически, его нужно добавить вручную.

Напомним, размер выплат для внутренне перемещенных лиц составляет 2 тысячи гривен в месяц на взрослого и 3 тысячи гривен на ребенка или человека с инвалидностью.

Также Фокус писал о том, что если человек не соответствует критериям, при которых предоставляется помощь, ее могут отменить, а уже выплаченные деньги потребовать вернуть государству.