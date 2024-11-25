"Если хотят, то работа есть": Верещук отреагировала на заявления о "тысячах ВПЛ", едущих в оккупацию

Политики, которые говорят, что якобы украинцы возвращаются в оккупацию из-за отсутствия помощи от государства, поддерживают российские нарративы, заявила вице-премьер Ирина Верещук. По ее словам, она не верит, что украинцы на такое способны.

Украинцы, которые во время войны вынужденно покинули дома и стали внутренне-перемещенным лицами (ВПЛ), получают помощь от государства, которая хоть небольшая, но есть. Кроме того, каждый желающий может найти работу, впрочем, не такого уровня, которую потеряли из-за полномасштабной войны РФ. О ситуации с ВПЛ, которые якобы массово возвращаются в оккупацию, вице-премьер Ирина Верещук написала в Telegram-канале.

Верещук опубликовала сообщение в ответ на заявления "некоторых наших политиков", которые говорят о выезде украинцев обратно на оккупированные территории. По ее словам, так делают "безответственные любители хайпа" и в целом они "врут", поскольку не показали никакой официальной статистики. Вице-премьер возразила, что государство не выделяет помощь ВПЛ, не дает жилья или работы. Чиновница заверила, что каждый, кто в этом нуждается, получает 2-3 тыс. грн, им предоставляется временное жилье. Она признала, что в условиях войны люди не смогут получить столько же денег, как было до войны, но те, кто хочет, находят работу.

"Никогда не поверю, что тысячи украинцев едут в российскую оккупацию из-за отсутствия 2-3 тысяч гривен в месяц государственной помощи. Да, государство не может подарить всем переселенцам по квартире. Но временное жилье есть", — заявила Верещук.

После этого вице-премьер обвинила спикеров в том, что они поддерживают "враждебные нарративы", которые подрывают государство, являются преступными и вредят государству. Имена спикеров чиновница не называла.

Помощь ВПЛ — Верещук о выплатах и отъезде в оккупацию Фото: Скриншот Помощь ВПЛ — Верещук о заявлениях политиков Фото: Скриншот

Помощь ВПЛ — детали

Отметим, реакция Верещук появилась после интервью народного депутата "Слуг народа" Максима Ткаченко агентству "Укринформ". Среди прочего, он заявил, что в оккупацию вернулось 150 тыс. ВПЛ (от общего количества 5 млн человек — это 3%). Причина такого поведения — отсутствие помощи от государства: у них нет жилья, социальных выплат компенсаций, работы, сказал он. Между тем в бюджете на 2025 год заложили расходы для этой категории граждан в размере 48,6 млрд грн, заявил политик (в 2022-м это было 73 млрд грн, в 2023-м — 57 млрд грн). Можно посчитать, что суммарно все виды платежей на каждого из 5 млн переселенцев — это 9 600 грн.

Ранее Фокус писал, что помощь ВПЛ на проживание составляет 2 тыс. грн для взрослых и 3 тыс. грн для несовершеннолетних и людей с инвалидностью. Кроме того, с осени 2024 года ее выплачивают только самым уязвимым категориям переселенцев. В то же время премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что с января 2025 года, вероятно, будут компенсировать определенные суммы на жилье: в Украине заработает специальная программа, которая коснется переселенцев в девяти областях.