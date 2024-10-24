"Возвращаются в оккупацию": Украина провалила политику по поддержке ВПЛ, — Шуляк

По словам председателя партии "Слуга народа", переселенцы вынуждены возвращаться на оккупированные Россией территории, ведь не хотят жить в нищете без государственной поддержки в Украине.

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Государственная политика в сфере поддержки внутренне перемещенных лиц полностью провалена, из-за чего все больше украинцев возвращаются на временно оккупированные РФ территории. Об этом заявила председатель партии "Слуга Народа" Елена Шуляк.

"Фактически государственная политика в вопросе поддержки ВПЛ полностью провалена и как фиговый листок прикрывается копеечными выплатами", — написала Шуляк.

Она пояснила, что внутренне перемещенных лиц становится меньше не потому, что они находят новый дом на подконтрольной Украине территории.

"Они просто возвращаются в оккупацию. Делают свой тяжелый выбор, оказываясь перед дилеммой: жить в условиях оккупации или в нищете без поддержки государства — они возвращаются на ВОТ", — отметила Шуляк.

По ее словам, главная и базовая потребность ВПЛ — это собственное жилье, с чем должны помогать две государственные программы: єВідновлення и єОселя. Однако, как утверждает глава правящей партии, есть два нюанса:

государственная ипотечная программа еОселя из-за своих условий недоступна для ВПЛ, а потому ею смогли воспользоваться лишь единицы;

программа еВідновлення на 2025 год вообще не предусматривает государственного финансирования: только относительно небольшие средства от международных доноров.

"В это время оккупант разворачивает масштабную информационную кампанию. Конечно, в этой кампании больше лжи и дезинформации, но уже сейчас предлагается по 45 тыс. рублей компенсации за квадратный метр разрушенного жилья", — подчеркнула Шуляк.

Она уточнила, что сейчас происходят рабочие дискуссии относительно государственного бюджета на 2025 год, в ходе которых обсуждается выделение средств на финансирование программы еВідновлення, однако существенных продвижений по этому вопросу пока нет.

"Если не изменить подход к вопросу ВПЛ, мы получим часть общества, которая будет полна ненависти ко всем, людей, которые в собственной стране стали ненужными. Последствия такого отношения будут ощущаться даже через поколения и будут передаваться по наследству как пример того, как государство может "заботиться" о своих людях", — отметила Шуляк.

пост Шуляк Фото: Скриншот

Напомним, Фокус писал, что переселенцы из Донецкой и Луганской областей, которые обосновались в Запорожской, Харьковской, Донецкой и Днепропетровской областях, имеют возможность получить финансовую помощь на отопительный сезон.

12 октября председатель спецкомиссии по защите ВПЛ Павел Фролов сообщил, что внутренне перемещенные лица также могут претендовать на субсидию, даже если не имеют регистрации, но фактически проживают в квартире или доме.