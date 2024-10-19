Переселенцы могут получить новую денежную помощь: как зарегистрироваться

Финансовую помощь могут получить внутренне перемещенные лица, которые ранее проживали в Донецкой и Луганской областях.

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Переселенцы из Донецкой и Луганской областей, которые обосновались в Запорожской, Харьковской, Донецкой и Днепропетровской областях, имеют возможность получить финансовую помощь на отопительный сезон. Об этом сообщили в Facebook Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины и на странице благотворительного фонда "Улыбка ЮА".

Фонд на своей странице сообщил, что средства предоставляются для возмещения расходов на оплату поставок тепловой энергии в рамках проекта "Подготовка к зиме 2024-2025" при поддержке Гуманитарного фонда для Украины (UHF).

Финансовая помощь доступна для внутренне перемещенных лиц, проживающих в городах Запорожье и Харьков, а также в Белозерской и Добропольской общинах Донецкой области и в Апостоловской и Зеленодольской общинах Днепропетровской области.

Подать заявку могут определенные категории ВПЛ:

одинокие главы домохозяйств и/или женщины, которые являются главными сиделками в семье;

лица с инвалидностью;

лица старшего возраста (60+);

семьи с тремя и более детьми (до 18 или до 23 лет, если они учатся);

лица с хроническими болезнями и тяжелыми заболеваниями (включая психические расстройства);

домохозяйства, в составе которых есть человек, потерявший работу с февраля 2022 года;

домохозяйства на учете в территориальном центре социального обслуживания.

Подать заявку на получение денежной помощи можно по ссылке.

Напомним, размер выплат для внутренне перемещенных лиц составляет 2 тысячи гривен в месяц на взрослого и 3 тысячи гривен на ребенка или человека с инвалидностью.

Также Фокус писал о том, что если человек не соответствует критериям, при которых предоставляется помощь, ее могут отменить, а уже выплаченные деньги потребовать вернуть государству.