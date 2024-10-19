Переселенці можуть отримати нову грошову допомогу: як зареєструватися

Фінансову допомогу можуть отримати внутрішньо переміщені особи, які раніше проживали в Донецькій і Луганській областях.

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Переселенці з Донецької та Луганської областей, які влаштувалися в Запорізькій, Харківській, Донецькій та Дніпропетровській областях, мають можливість отримати фінансову допомогу на опалювальний сезон. Про це повідомили у Facebook Міністерства з реінтеграції тимчасово окупованих територій України та на сторінці благодійного фонду "Посмішка ЮА".

Фонд на своїй сторінці повідомив, що кошти надають для відшкодування витрат на оплату постачань теплової енергії в межах проєкту "Підготовка до зими 2024-2025" за підтримки Гуманітарного фонду для України (UHF).

Фінансова допомога доступна для внутрішньо переміщених осіб, які мешкають у містах Запоріжжя та Харків, а також у Білозерській і Добропільській громадах Донецької області та в Апостолівській і Зеленодольській громадах Дніпропетровської області.

Подати заявку можуть певні категорії ВПО:

самотні голови домогосподарств та/або жінки, які є головними доглядальницями в сім'ї;

особи з інвалідністю;

особи старшого віку (60+);

сім'ї з трьома і більше дітьми (до 18 або до 23 років, якщо вони навчаються);

особи з хронічними хворобами та важкими захворюваннями (включно з психічними розладами);

домогосподарства, у складі яких є людина, яка втратила роботу з лютого 2022 року;

домогосподарства на обліку в територіальному центрі соціального обслуговування.

Подати заявку на отримання грошової допомоги можна за посиланням.

Нагадаємо, розмір виплат для внутрішньо переміщених осіб становить 2 тисячі гривень на місяць на дорослого і 3 тисячі гривень на дитину або людину з інвалідністю.

Також Фокус писав про те, що якщо людина не відповідає критеріям, за яких надається допомога, її можуть скасувати, а вже виплачені гроші вимагати повернути державі.