Українці можуть заробляти великі гроші: які фахівці потрібні

У державному бюджеті на цей рік влада передбачила кошти для підвищення мінімальної зарплати.

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У 2024 році середній дохід продавців в Україні становить 19 тис. грн. На ринку праці наприкінці грудня відкрито понад 20 тисяч вакансій, де роботодавці шукають спеціалістів у цій галузі. Про це свідчать дані на кадровому порталі Work.ua.

У державному бюджеті на цей рік влада передбачила кошти для підвищення мінімальної зарплати. Зарплатні зміни відбувалися двічі:

1 січня зарплата українців зросла до 7,1 тис. грн на місяць;

1 квітня — до 8 тис.грн на місяць.

Зарплати продавців в Україні 2024

Відповідно, змінювалася і заробітна плата продавців. На початку року вона становила в середньому 16 тис. грн, проте до квітня вона зросла до 16,5 тис. грн. Далі зарплати продавців змінювалися таким чином:

у травні — продавцям платили 16,5 тис. грн

у червні — 17 тис. грн;

у липні — 17,2 тис. грн;

у серпні — 17,5 тис. грн;

у вересні — 17,8 тис. грн;

у жовтні — 18,2 тис. грн;

у листопаді — 18,5 тис. грн;

у грудні — 19 тис. грн.

Зарплати продавців в Україні 2024

Найвищі зарплати у продавців, які працюють у Києві, де вони заробляють 22,3 тис. грн на місяць. У Львові ця сума нижча на 2,3 тис. грн. У Дніпрі та Одесі продавці отримують по 19,5 тис. грн. У Харкові зарплата становить 17 тис. грн, а найменшу плату — 16 тис. грн — пропонують у Запоріжжі.

Цікаво, що серед продавців є й ті, хто заробляє більше за своїх колег у Києві. Мова про громадян, які займаються продажами дистанційно. За свою роботу вони отримують 23 тис. грн.

Нагадаємо, у Пенсійному фонді розповіли, що частина громадян може отримати спеціальну надбавку до пенсій 2025 року. Зокрема, це стосується тих українців, які мають проблеми зі здоров'ям і потребують стороннього догляду.

Раніше в ПФУ зазначила, що пенсіонери можуть отримати авансом шість пенсій. Це може статися в разі виїзду українця за кордон на постійне місце проживання.