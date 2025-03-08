Пенсия в Украине: будут ли платить, если нет стажа

Пожилые люди, помимо пенсии, могут получить также и социальные выплаты.

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Для получения пенсии требуется наличие определенного страхового стажа. Однако даже при его отсутствии люди пенсионного возраста могут рассчитывать на государственную поддержку. Для выхода на пенсию в 60 лет необходимо накопить не менее 32 лет страхового стажа – как мужчинам, так и женщинам. Если же у человека стаж менее 15 лет, то в 65 лет он может рассчитывать на государственную социальную помощь, которая заменяет пенсионные выплаты. Об этом говорится на портале "Дія".

Для оформления временной государственной поддержки гражданин подает заявление в орган социальной защиты населения по месту регистрации или фактического проживания.

Также есть уставлений перечень документов, необходимый для оформления социальной пенсии:

заявление по форме, утвержденной Минсоцполитики;

паспорт гражданина Украины;

документ о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;

справка об имеющемся трудовом стаже, выдана органами Пенсионного фонда Украины;

декларация о доходах и имущественном состоянии за последние шесть календарных месяцев;

копия решения о назначении опекуна (для лица, которое признано недееспособным);

информация о составе семьи лица.

Социальная пенсия может рассматриваться каждые 6 месяцев, с учетом изменений в доходах и материальном состоянии заявителя.

Напоминаем, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подробно описал условия выплаты субсидии на жилье ВПЛ.

Также стало известно, что программа жилищных субсидий и льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг уже много лет предоставляет дополнительную поддержку сотням тысяч украинцев. На размер субсидии будут влиять количество членов семьи, совокупный уровень дохода и стоимость аренды жилья.