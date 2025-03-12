Українцям з інвалідністю в Німеччині платять пенсії: які ще є пільги

У Німеччині пенсія по інвалідності для українців, біженців з інших країн і навіть для громадян Німеччини не призначається тільки на основі наявності статусу — все залежить від ступеня непрацездатності.

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З моменту початку повномасштабного вторгнення безліч українців покинули країну і попрямували до держав Європейського Союзу, при цьому Німеччина прийняла найбільшу кількість біженців. Важливо розуміти, що статус вимушеного переселенця може отримати будь-яка людина, зокрема й з обмеженими можливостями. Тому необхідно дізнатися, на яку допомогу по інвалідності може розраховувати українець з інвалідністю в Німеччині, а також яку додаткову допомогу він може отримати. Про це йдеться в матеріалі видання УНІАН.

Не кожен українець, який має статус інвалідності та прибув до Німеччини, одразу може претендувати на виплати. Процес визначення інвалідності в різних країнах відрізняється. В Україні, наприклад, після серйозних операцій або лікування, наприклад, онкології, іноді присвоюють другу або третю групу інвалідності. У Німеччині ситуація інша — для отримання статусу інвалідності, який тут називається Behinderung, необхідно справді мати серйозні фізичні або психологічні порушення.

Для підтвердження свого статусу українець має звернутися до Landratsamt, надати необхідні документи та, за потреби, пройти медичне обстеження. Якщо йому буде присвоєно групу інвалідності (GdB), він може подати заявку на допомогу, однак не варто очікувати гарантованого результату. У Німеччині пенсія по інвалідності для українців, біженців з інших країн і навіть для громадян Німеччини не призначається тільки на основі наявності статусу — все залежить від ступеня непрацездатності. Існує два рівні:

повна — особа не може виконувати роботу більше трьох годин на добу;

часткова — особа може працювати від трьох до шести годин на добу.

У Німеччині трапляються випадки, коли люди з інвалідністю працюють в офісах або довідкових службах, що свідчить про те, що незважаючи на свій статус, вони не визнані непрацездатними. Однак, якщо інвалідність буде визнана, людині можуть бути призначені виплати по інвалідності, базова допомога з безробіття та/або компенсація за оренду житла. Це стосується тих, хто здатен працювати від 3 до 6 годин на день; для повністю непрацездатних передбачені інші види виплат.

Чим відрізняються виплати по інвалідності в Україні та Німеччині

Пенсія по інвалідності в Україні для осіб зі статусом інвалідності залежить від групи. Розмір виплат завжди рахується, як відсоток від пенсійних виплат, належних людині за віком. Водночас важливо розуміти, що не можна отримувати дві пенсії, навіть якщо українець з інвалідністю вже переступив шістдесятирічний рубіж.

Цікаво, що незалежно від групи, пенсійна виплата людині з інвалідністю, за українським законодавством, має бути щонайменше такою, що дорівнює прожитковому мінімуму, з 1 березня 2025 року це 2361 грн. Стільки ж отримає людина, якщо вона, наприклад, має інвалідність із дитинства, ніколи не працювала і не накопичила стажу. У такому разі їй "світить" лише соціальна пенсія по інвалідності — та сама 2361 грн. Станом на зараз, це приблизно 52 євро на місяць.

У Німеччині останнє підвищення виплат особам з інвалідністю відбулося 2023 року. Наразі самотні люди з таким статусом отримують 502 євро, дорослі, які проживають у сім'ї, — 451 євро, ті, хто перебувають у спеціальних установах для догляду за людьми з інвалідністю, та діти відповідної категорії, які проживають із батьками, — 402 євро.

З цього випливає, що мінімальна пенсія по інвалідності в Німеччині наразі становить 402 євро. Станом на зараз це приблизно 18 тисяч 200 грн на місяць.

Також існують надбавки:

до 35% — за участь у програмах адаптації, які підвищують шанси знайти роботу;

до 17% — для повністю непрацездатних осіб.

Пенсія по інвалідності — не єдина допомога від держави. Людина з таким статусом може розраховувати на податкові пільги — від 310 до 1420 євро залежно від групи. Крім того, особи з відповідної категорії можуть платити менший податок на транспорт, паркуватися у спеціально відведених місцях та отримувати гроші, щоб переобладнати дизельний автомобіль під свої потреби.

Зазначимо, в Україні певним учасникам бойових дій (УБД) надається право на дострокове пенсійне забезпечення за віком. Для цієї категорії громадян передбачені спеціальні умови для виходу на пенсію.

Нагадуємо, деякі категорії українців із 1 березня матимуть пенсійні виплати, які збільшаться на 20%. Тим часом головне управління ПФУ в Полтавській області пояснило, як змінився розмір обов'язкового страхового стажу для виходу на пенсію за віком.