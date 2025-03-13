Цифра шокує: якими мають бути стаж і зарплата, щоб отримувати пенсію 10 000 грн

Якщо офіційна зарплата була середньою, стаж має бути дуже великим, а для тих, хто платив мінімальні внески, досягти такого рівня пенсії буде складно.

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Для отримання пенсії в 10 000 грн необхідно мати 33 роки стажу і зарплату, що перевищує середній рівень удвічі. Про це йдеться в матеріалі 24 Каналу.

У 2025 році пенсійна система України продовжує працювати на основі індивідуального нарахування виплат. Розмір пенсії визначається двома ключовими факторами: рівнем заробітної плати та тривалістю страхового стажу. Формула розрахунку пенсії містить такі елементи:

заробітну плату: чим вищою була офіційна зарплата, з якої сплачували внески, тим більший коефіцієнт зарплати;

страховий стаж: враховується кількість років, протягом яких людина працювала офіційно і сплачувала ЄСВ (єдиний соціальний внесок);

середню зарплату в країні: використовується середній показник зарплати за три роки, що передують року виходу на пенсію.

Формула виглядає так — пенсія = СЗП x ІКЗ x КС, де:

СЗП — середня заробітна плата в Україні;

ІКЗ — індивідуальний коефіцієнт заробітної плати;

КС — коефіцієнт страхового стажу (1 рік стажу = 1%).

Щоб отримувати пенсію 10 000 грн, потрібно мати значний страховий стаж і високий рівень заробітної плати. Якщо офіційна зарплата була середньою, стаж має бути ще більшим, а для тих, хто сплачував мінімальні внески, досягти такого рівня пенсії буде складно.

Приклад розрахунку:

середня зарплата по країні (СЗП): умовно — 15 000 грн;

індивідуальний коефіцієнт зарплати (ІКЗ): для розрахунків припустимо, що людина заробляла вдвічі більше за середню зарплату (коефіцієнт 2);

стаж (КС): 10 000 = 15 000×2 х КС (КС = 0,33).

Таким чином, за заробітної плати, що вдвічі перевищує середній рівень, необхідний страховий стаж становить 33 роки. Якщо ж офіційний дохід був ближчим до середнього показника по країні, потрібен більш тривалий стаж. Наприклад, за зарплати, що дорівнює середньому рівню (коефіцієнт 1), для отримання пенсії в 10 000 грн стаж має сягати приблизно 66 років, що практично неможливо.

Зазначимо, в Україні певним учасникам бойових дій (УБД) надається право на дострокове пенсійне забезпечення за віком. Для цієї категорії громадян передбачені спеціальні умови для виходу на пенсію.

Нагадуємо, деякі категорії українців уже з березня матимуть пенсійні виплати, які збільшаться на 20%. Тим часом головне управління ПФУ в Полтавській області пояснило, як змінився розмір обов'язкового страхового стажу для виходу на пенсію за віком.