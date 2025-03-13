В Україні завершили індексацію пенсій: як зросли виплати

У середньому пенсії українців після індексації зростуть на 556 гривень.

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У березні 2025 року завершилася індексація пенсій. Виплати для більшості пенсіонерів зросли. Очікується, що цього року пенсії українців підвищаться на 11,5%. Про це повідомляє Мінсоцполітики.

Індексація поширюється тільки на "чисту" пенсію, тобто суму без доплат і надбавок. При цьому Кабінет міністрів встановив обмеження на розмір підвищення виплат:

мінімально виплати могли зрости на 100 гривень;

максимально — 1 500 гривень.

У середньому пенсії українців унаслідок індексації збільшаться на 556 гривень. Таким чином, середній розмір пенсійних виплат зросте від 5 789 до 6 345 гривень.

Як змінилася пенсія після індексації, можна дізнатися онлайн:

необхідно зайти на портал електронних послуг ПФУ за посиланням;

авторизуватися (це можна зробити через КЕП, "Дія. Підпис", BankID);

інформацію можна знайти в розділі "Моя пенсія".

Зазначимо, в Україні певним учасникам бойових дій (УБД) надається право на дострокове пенсійне забезпечення за віком. Для цієї категорії громадян передбачені спеціальні умови для виходу на пенсію.

Нагадуємо, деякі категорії українців уже з березня матимуть пенсійні виплати, які збільшаться на 20%. Тим часом головне управління ПФУ в Полтавській області пояснило, як змінився розмір обов'язкового страхового стажу для виходу на пенсію за віком.