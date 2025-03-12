Пенсия в 11 тыс. грн: какой стаж и зарплату надо иметь для таких выплат

Чтобы в марте 2025 года пенсия составила 11 000 гривен, необходимо соответствовать определенным требованиям.

Related video

Размер пенсионной выплаты в Украине определяется не только возрастом выхода на пенсию и длительностью страхового стажа. Важным фактором также является уровень официальной заработной платы. Для получения более высокой пенсии вовсе не обязательно обладать продолжительным стажем или иметь льготный статус. Об этом говорится в материале издания "24 Канал".

Значительное влияние на размер пенсионных выплат оказывает уровень официальной заработной платы. Чтобы в марте 2025 года пенсия составила 11 000 гривен, необходимо соответствовать определенным требованиям. Определить их можно с помощью пенсионного калькулятора.

При выходе на пенсию на общих основаниях (без учета льгот для ветеранов, детей войны, почетных доноров и других категорий) мужчина в 60 лет должен иметь как минимум 32 года страхового стажа.

А его среднемесячная зарплата должна составлять 31 400 гривен, чтобы рассчитывать на пенсию такого размера.

Какой стаж нужен для выхода на пенсию:

в 2025 году выйти на пенсию в 60 лет возможно только при наличии не менее 32 лет страхового стажа;

если же стаж составляет от 22 до 31 года, право на пенсию предоставляется с 63 лет;

а лица со стажем от 15 до 21 года могут оформить выплаты только после достижения 65-летнего возраста.

Напомним, 11 марта эксперт по пенсионным вопросам Сергей Коробкин заявил, что пенсии по инвалидности в Украине вырастут, но не для всех.

Фокус также писал о том, что азартная пенсионерка выиграла $500 тысяч в лотерею после ряда удачных ставок.