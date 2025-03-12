С 1 апреля пенсионерам в Украине увеличат выплаты: насколько и кому сделают перерасчет

Перерасчет проведут лишь в том случае, если по состоянию на 1 марта пенсионер приобрел дополнительно 24 месяца стажа.

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С 1 апреля в Украине проведут перерасчет пенсий для работающих пенсионеров, которые с момента последнего расчета успели получить дополнительно два года стажа. Об этом пишет Oboz.ua.

Перерасчет пенсий состоится в автоматическом режиме с 1 апреля и затронет 629 тысяч граждан Украины, несмотря на то, что работают на пенсии около 2,8 млн человек.

Перерасчет проведут лишь в том случае, если по состоянию на 1 марта пенсионер приобрел дополнительно 24 месяца стажа.

Размер перерасчета зависит от многих факторов, в частности — от размера заработной платы: за каждый отработанный год можно будет получить 1% от расчетного заработка.

Например, если вы имели 35 лет стажа, то пенсия могла быть в размере 35% расчетного заработка (учитывает среднюю зарплату за три года и соотношение собственной зарплаты к средней). Если же вы приобрели дополнительно два года (24 месяца стажа), то вместо 35% на пенсии вы сможете получать уже 37% расчетного заработка.

Журналисты также напомнили размеры пенсий, которые получают некоторые категории украинцы сейчас, а именно:

2,7 млн пенсионеров получают до 3 тыс. грн пенсии;

1,8 млн — от 3 тыс. до 4 тыс. грн;

1,9 млн пенсионеров — от 4 тыс. до 5 тыс. грн.

Напомним, 11 марта эксперт по пенсионным вопросам Сергей Коробкин заявил, что пенсии по инвалидности в Украине вырастут, но не для всех.

Фокус также писал о том, что азартная пенсионерка выиграла $500 тысяч в лотерею после ряда удачных ставок.