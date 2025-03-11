Для расчета пенсий: в Украине выросла средняя зарплата

За год средняя зарплата, учитываемая при расчете пенсий, выросла на 3 685,76 гривны.

Related video

Пенсионный фонд утвердил размер средней заработной платы за январь, используемый для расчета пенсии. Он составил 18 660 гривен. Об этом сообщается на сайте ПФУ.

"Пенсионный фонд Украины утвердил показатель средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы и которая в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" учитывается для исчисления пенсии, за январь 2025 года. Он составляет 18 660 гривень 32 копейки", — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что за год показатель средней зарплаты, используемый для расчета пенсий, увеличился на 3 685,76 гривны по сравнению с январем 2024 года (с 14 974,56 гривны). В то же время среднее значение этого показателя за 2024 год составило 17 486,60 гривны.

Напомним, пенсионеры, у которых проблемы со здоровьем, могут получить дополнительные выплаты от государства. Для этого нужно обратиться в Пенсионный фонд с соответствующим заявлением.

Ранее в ПФУ рассказали, что некоторые граждане получают увеличенные пенсии, речь идет о пострадавших в результате аварии на ЧАЭС. Размер выплат зависит от статуса чернобыльца.