Доплаты к пенсии: какие надбавки могут получить женщины после 60 лет

Некоторые женщины могут даже выйти на пенсию в 50 лет, но есть условия.

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В Украине мужчины и женщины могут выйти на пенсию в 60 лет, но для этого требуется достаточный страховой стаж. В 2025 году минимальное требование для выхода на пенсию в этом возрасте составляет 32 года стажа. Если он меньше, пенсионные выплаты откладываются – до 63 или 65 лет, в зависимости от накопленного стажа. Об этом говорится в материале издания "Sud.ua".

Помимо основной пенсии, украинские женщины-пенсионеры могут получать дополнительные выплаты и надбавки. Их размер зависит от возраста, страхового стажа, социального статуса и ряда других факторов.

Возрастные доплаты:

для пенсионерок 70–75 лет – доплата 300 грн ежемесячно;

для лиц 75–80 лет – надбавка 456 грн;

для тех, кому исполнилось 80 и более лет – доплата 570 грн.

Эти надбавки получают пенсионеры, у которых общая сумма пенсии не превышает 10340 грн.

Женщины с более чем 30 годами страхового стажа получают дополнительную надбавку к пенсии — 1% за каждый год сверх нормы. В 2025 году этот бонус составляет 23,61 грн за каждый дополнительный год стажа.

Женщины, которые вырастили пятерых и более детей до шестилетнего возраста, имеют право выйти на пенсию в 50 лет, если их страховой стаж составляет не менее 15 лет.

Женщины со статусом Почетного донора Украины, сдавшие 40 доз крови или 60 доз плазмы, получают доплату в размере 10% от прожиточного минимума. В 2025 году эта сумма составляет 292 гривны в месяц.

Некоторые прибавки начисляются автоматически (например, возрастные доплаты), а другие нужно оформлять через ПФУ.

Напомним, пенсионеры, у которых проблемы со здоровьем, могут получить дополнительные выплаты от государства. Для этого нужно обратиться в Пенсионный фонд с соответствующим заявлением.

Ранее в ПФУ рассказали, что некоторые граждане получают увеличенные пенсии, речь идет о пострадавших в результате аварии на ЧАЭС. Размер выплат зависит от статуса чернобыльца.