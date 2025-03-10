Доплати до пенсії: які надбавки можуть отримати жінки після 60 років

Деякі жінки можуть навіть вийти на пенсію в 50 років, але є умови.

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В Україні чоловіки і жінки можуть вийти на пенсію в 60 років, але для цього потрібен достатній страховий стаж. У 2025 році мінімальна вимога для виходу на пенсію в цьому віці становить 32 роки стажу. Якщо він менший, пенсійні виплати відкладаються — до 63 або 65 років, залежно від накопиченого стажу. Про це йдеться в матеріалі видання "Sud.ua".

Крім основної пенсії, українські жінки-пенсіонери можуть отримувати додаткові виплати та надбавки. Їхній розмір залежить від віку, страхового стажу, соціального статусу та низки інших чинників.

Вікові доплати:

для пенсіонерок 70-75 років — доплата 300 грн щомісяця;

для осіб 75-80 років — надбавка 456 грн;

для тих, кому виповнилося 80 і більше років — доплата 570 грн.

Ці надбавки отримують пенсіонери, у яких загальна сума пенсії не перевищує 10340 грн.

Жінки з понад 30 роками страхового стажу отримують додаткову надбавку до пенсії — 1% за кожен рік понад норму. У 2025 році цей бонус становить 23,61 грн за кожен додатковий рік стажу.

Жінки, які виростили п'ятьох і більше дітей до шестирічного віку, мають право вийти на пенсію в 50 років, якщо їхній страховий стаж становить не менше 15 років.

Жінки зі статусом Почесного донора України, які здали 40 доз крові або 60 доз плазми, отримують доплату в розмірі 10% від прожиткового мінімуму. У 2025 році ця сума становить 292 гривні на місяць.

Деякі надбавки нараховуються автоматично (наприклад, вікові доплати), а інші потрібно оформляти через ПФУ.

Нагадаємо, пенсіонери, які мають проблеми зі здоров'ям, можуть отримати додаткові виплати від держави. Для цього потрібно звернутися до Пенсійного фонду з відповідною заявою.

Раніше в ПФУ розповіли, що деякі громадяни отримують збільшені пенсії, йдеться про постраждалих унаслідок аварії на ЧАЕС. Розмір виплат залежить від статусу чорнобильця.