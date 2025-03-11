Для розрахунку пенсій: в Україні зросла середня зарплата

За рік середня зарплата, що враховується при розрахунку пенсій, зросла на 3 685,76 гривні.

Related video

Пенсійний фонд затвердив розмір середньої заробітної плати за січень, який використовується для розрахунку пенсії. Він склав 18 660 гривень. Про це повідомляють на сайті ПФУ.

"Пенсійний фонд України затвердив показник середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" враховується для обчислення пенсії, за січень 2025 року. Він становить 18 660 гривень 32 копійки", — ідеться в повідомленні.

Варто зазначити, що за рік показник середньої зарплати, який використовується для розрахунку пенсій, збільшився на 3 685,76 гривні порівняно із січнем 2024 року (з 14 974,56 гривні). Водночас середнє значення цього показника за 2024 рік становило 17 486,60 гривні.

Нагадаємо, пенсіонери, які мають проблеми зі здоров'ям, можуть отримати додаткові виплати від держави. Для цього потрібно звернутися до Пенсійного фонду з відповідною заявою.

Раніше в ПФУ розповіли, що деякі громадяни отримують збільшені пенсії, йдеться про постраждалих унаслідок аварії на ЧАЕС. Розмір виплат залежить від статусу чорнобильця.