З 1 квітня пенсіонерам в Україні збільшать виплати: наскільки та кому зроблять перерахунок

Перерахунок проведуть лише в тому випадку, якщо станом на 1 березня пенсіонер набув додатково 24 місяці стажу.

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З 1 квітня в Україні проведуть перерахунок пенсій для пенсіонерів, які працюють, та з моменту останнього розрахунку встигли отримати додатково два роки стажу. Про це пише Oboz.ua.

Перерахунок пенсій відбудеться в автоматичному режимі з 1 квітня та зачепить 629 тисяч громадян України, попри те, що працюють на пенсії близько 2,8 млн осіб.

Перерахунок проведуть лише в тому випадку, якщо станом на 1 березня пенсіонер набув додатково 24 місяці стажу.

Розмір перерахунку залежить від багатьох факторів, зокрема — від розміру заробітної плати: за кожен відпрацьований рік можна буде отримати 1% від розрахункового заробітку.

Наприклад, якщо ви мали 35 років стажу, то пенсія могла бути в розмірі 35% розрахункового заробітку (враховує середню зарплату за три роки та співвідношення власної зарплати до середньої). Якщо ж ви набули додатково два роки (24 місяці стажу), то замість 35% на пенсії ви зможете отримувати вже 37% розрахункового заробітку.

Журналісти також нагадали розміри пенсій, які отримують деякі категорії українці наразі, а саме:

2,7 млн пенсіонерів одержують до 3 тис. грн пенсії;

1,8 млн – від 3 тис. до 4 тис. грн;

1,9 млн пенсіонерів – від 4 тис. до 5 тис. грн.

Нагадаємо, 11 березня експерт із пенсійних питань Сергій Коробкін заявив, що пенсії по інвалідності в Україні зростуть, але не для всіх.

Фокус також писав про те, що азартна пенсіонерка виграла $500 тисяч у лотерею після низки вдалих ставок.