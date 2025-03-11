Пенсії по інвалідності в Україні зростуть, але не для всіх: деталі

Деякі літні люди отримують не пенсію, а соціальні виплати, які не будуть проіндексовані.

Related video

В Україні відбувається чергова щорічна індексація пенсій. Однак пенсійний експерт попереджає, що після березневого перерахунку збільшення виплат по інвалідності торкнеться не всіх. Про це повідомив експерт із пенсійних питань Сергій Коробкін у коментарі виданню "24 Канал".

Хоча перерахунок пенсій поширюється на всіх пенсіонерів, існують винятки. Зокрема, особи з інвалідністю з дитинства не отримають підвищення виплат. Це пояснюється тим, що вони отримують не пенсію, а соціальну допомогу, оскільки в них відсутній трудовий стаж.

У результаті індексація для них не передбачена, і розмір виплат залишиться на рівні 2 361 гривні на місяць.

Пенсії по інвалідності та виплати більшості пенсіонерів збільшаться на 11,5%, зокрема й пенсії за спеціальними законами, як-от для чорнобильців і військових. Зокрема, мінімальна пенсія для осіб з I групою інвалідності зросте з 2 980 до 3 323 гривень.

Зазначимо, в Україні певним учасникам бойових дій (УБД) надається право на дострокове пенсійне забезпечення за віком. Для цієї категорії громадян передбачені спеціальні умови для виходу на пенсію.

Нагадуємо, деякі категорії українців із 1 березня матимуть пенсійні виплати, які збільшаться на 20%. Тим часом головне управління ПФУ в Полтавській області пояснило, як змінився розмір обов'язкового страхового стажу для виходу на пенсію за віком.