Пенсии по инвалидности в Украине вырастут, но не для всех: детали

Некоторые пожилые люди получают не пенсию, а социальные выплаты, которые не будут проиндексированы.

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В Украине проходит очередная ежегодная индексация пенсий. Однако пенсионный эксперт предупреждает, что после мартовского перерасчета увеличение выплат по инвалидности затронет не всех. Об этом сообщил эксперт по пенсионным вопросам Сергей Коробкин в комментарии изданию "24 Канал".

Хотя перерасчет пенсий распространяется на всех пенсионеров, существуют исключения. В частности, лица с инвалидностью с детства не получат повышения выплат. Это объясняется тем, что они получают не пенсию, а социальную помощь, так как у них отсутствует трудовой стаж.

В результате индексация для них не предусмотрена, и размер выплат останется на уровне 2 361 гривны в месяц.

Пенсии по инвалидности и выплаты большинства пенсионеров увеличатся на 11,5%, в том числе и пенсии по специальным законам, такими как для чернобыльцев и военных. В частности, минимальная пенсия для лиц с I группой инвалидности возрастет с 2 980 до 3 323 гривен.

Отметим, в Украине определенным участникам боевых действий (УБД) предоставляется право на досрочное пенсионное обеспечение по возрасту. Для этой категории граждан предусмотрены специальные условия для выхода на пенсию.

Напоминаем, некоторые категории украинцев с 1 марта будут иметь пенсионные выплаты, которые увеличатся на 20%. Между тем главное управление ПФУ в Полтавской области объяснило, как изменился размер обязательного страхового стажа для выхода на пенсию по возрасту.