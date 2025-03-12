Пенсія в 11 тис. грн: який стаж і зарплату треба мати для таких виплат

Щоб у березні 2025 року пенсія становила 11 000 гривень, необхідно відповідати певним вимогам.

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Розмір пенсійної виплати в Україні визначається не тільки віком виходу на пенсію та тривалістю страхового стажу. Важливим фактором також є рівень офіційної заробітної плати. Для отримання більш високої пенсії зовсім не обов'язково мати тривалий стаж або пільговий статус. Про це йдеться в матеріалі видання "24 Канал".

Значний вплив на розмір пенсійних виплат має рівень офіційної заробітної плати. Щоб у березні 2025 року пенсія становила 11 000 гривень, необхідно відповідати певним вимогам. Визначити їх можна за допомогою пенсійного калькулятора.

У разі виходу на пенсію на загальних підставах (без урахування пільг для ветеранів, дітей війни, почесних донорів та інших категорій) чоловік у 60 років повинен мати щонайменше 32 роки страхового стажу.

А його середньомісячна зарплата має становити 31 400 гривень, щоб розраховувати на пенсію такого розміру.

Який стаж потрібен для виходу на пенсію:

у 2025 році вийти на пенсію в 60 років можливо тільки за наявності не менше 32 років страхового стажу;

якщо ж стаж становить від 22 до 31 року, право на пенсію надається з 63 років;

а особи зі стажем від 15 до 21 року можуть оформити виплати тільки після досягнення 65-річного віку.

Нагадаємо, 11 березня експерт із пенсійних питань Сергій Коробкін заявив, що пенсії з інвалідності в Україні зростуть, але не для всіх.

Фокус також писав про те, що азартна пенсіонерка виграла $500 тисяч у лотерею після низки вдалих ставок.