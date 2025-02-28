Некоторые украинцы могут получить пенсию до 60% от зарплаты: какие условия

Пенсионеры, которые ранее работали госслужащими, смогут получать выплаты на льготных условиях.

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В Украине одна группа граждан имеет право на пенсию в размере 60% от их заработной платы, тогда как большинство остальных получат не более 30%. Таким образом, для увеличения будущих выплат украинцам стоит рассмотреть возможность трудоустройства на государственную службу. Об этом говорится в законе №889 "О государственной службе".

Согласно законодательству, пенсионные выплаты государственным служащим должны составлять 60% от их заработной платы. В расчет включаются все виды оплаты труда, при условии уплаты единого взноса в Пенсионный фонд Украины.

"Пенсия государственным служащим назначается с даты обращения, но не ранее даты возникновения права, в размере 60 процентов суммы их заработной платы, в которую включаются все виды оплаты труда, с которой уплачен единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование", — отмечается в документе.

Однако, если на момент оформления пенсии гражданин не занимал должность госслужащего, то ее размер рассчитывается на основе зарплаты государственного служащего соответствующего ранга по последнему месту работы, включая все виды оплаты труда, с которых уплачивался единый социальный взнос (ЕСВ).

Ранее некоторые бывшие госслужащие получали пенсию в размере 90% от своей зарплаты, так как вышли на заслуженный отдых по старому законодательству. В настоящее время условия изменились — власти сократили размер пенсий для чиновников, чтобы обеспечить более справедливое распределение выплат среди всех граждан.

Государственные служащие могут выходить на пенсию, если по состоянию на 1 мая 2016 года:

накопили минимум десять лет стажа на должностях соответствующих категорий должностей госслужбы, прописанных в законе № 3723, и по состоянию на вышеуказанную дату работали на должности государственного служащего;

накопили минимум 20 лет стажа на должностях госслужбы, независимо от факта работы по состоянию на вышеуказанную дату.

Право на оформление пенсионной выплаты при наличии страхового стажа для пенсии по возрасту в минимальном размере и стажа госслужбы имеют:

мужчины, которым не менее 62 лет;

женщины, пенсионный возраст которых соответствует нормам ст. 26 закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Также размер надбавок к должностным окладам государственных служащих зависит от ранга:

за первый ранг — 1000 грн;

за второй ранг — 900 грн;

за третий ранг — 800 грн;

за четвертый ранг — 700 грн;

за пятый ранг — 600 грн;

за шестой ранг — 500 грн;

за седьмой ранг — 400 грн;

за восьмой ранг — 300 грн;

за девятый ранг — 200 грн.

Стоит отметить, что в 2025 году выплаты пенсионерам-госслужащим станут ниже. Это связано с решением правительства ограничить пенсии, назначенные по специальным законам. В условиях военного положения для снижения сумм, превышающих 10 прожиточных минимумов для нетрудоспособных граждан (2,36 тыс. грн), будут применяться понижающие коэффициенты.

Напомним, что большинство украинцев получают пенсию, которая не превышает 30% от их прежней зарплаты. Однако существуют категории граждан, чей доход на пенсии достигает 50% от их предыдущего оклада.

Ранее также стало известно, что на пенсию можно выйти раньше: это можно сделать, "докупив" страховой стаж. Фокус выяснил 31 января, что с Пенсионным фондом можно заключить договор, чтобы "приобрести" дополнительный страховой стаж. Однако при этом нужно знать, что взносы можно делать не только за себя, но и за другого человека.