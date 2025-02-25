Пенсия в размере 50% от зарплаты: кому это доступно

Льготные пенсии и доплаты доступны судьям после завершения их работы.

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Большинство украинцев получают пенсию, которая не превышает 30% от их прежней зарплаты. Однако существуют категории граждан, чей доход на пенсии достигает 50% от их предыдущего оклада. К ним относятся судьи местных, апелляционных и Верховного судов, находящиеся на заслуженном отдыхе. Об этом сообщает ПФУ.

Однако такие выплаты называются не пенсиями, а ежемесячным пожизненным денежным содержанием. Это особая форма пенсионного обеспечения для судей в отставке, которая назначается пожизненно и, при соблюдении условий, установленных законом, выплачивается вместо обычной пенсии.

Главное условие для назначения такого содержания — увольнение в отставку, в том числе при достижении определенного возраста:

62 года – для мужчин-судей;

60 лет – для женщин-судей.

Судьи в отставке, которым не хватает количества лет, получают ежемесячное пожизненное денежное содержание. В частности после достижения ими необходимого пенсионного возраста, за этими людьми сохраняется право:

на пожизненное денежное содержание; на пенсию на условиях, прописанных в законе № 1058-IV от 9.06.2003 года.

Размер ежемесячного пожизненного денежного содержания ограничению не подлежит.

Ранее также стало известно, что на пенсию можно выйти раньше: это можно сделать, "докупив" страховой стаж. Фокус выяснил 31 января, что с Пенсионным фондом можно заключить договор, чтобы "приобрести" дополнительный страховой стаж. Однако при этом нужно знать, что взносы можно делать не только за себя, но и за другого человека.