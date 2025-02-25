Индексация пенсия: стали известны показатели для перерасчета выплат с 1 марта

С учетом уровня инфляции пенсии с 1 марта должны быть проиндексированы на 11,53%

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В марте в Украине пройдет индексация пенсий. Пенсионный фонд обнародовал показатели, учитываемые для повышения выплат пенсионерам. Об этом пишет издание "ZN.ua".

Основными показателями для расчета коэффициента повышения пенсий есть средняя заработная плата в Украине и уровень инфляции за прошлый – 2024 – год.

По данным ПФУ, средняя зарплата в Украине в прошлом году составила 17486,6 грн. Если уровень инфляции за 2024 год составлял 12%, а темп роста средней зарплаты за 2022-24 годы – 11,05%, то, по формуле индексации, пенсии с 1 марта должны быть проиндексированы (то есть увеличены) на 11,53%.

В то же время в проекте бюджета Пенсионного фонда, обнародованном в январе, речь идет об индексации пенсий с коэффициентом 1,10. Это означает, что запланирован рост пенсий на 10%, что меньше показателей по формуле индексации.

"Общая сумма расходов в проекте бюджета Пенсионного фонда Украины на 2025 год определена на уровне 908,2 млрд гривен. При этом учтено проведение в 2025 году перерасчетов пенсий и ежемесячных страховых выплат с применением коэффициента 1,10", – говорилось в пояснительной записке к проекту бюджета Пенсионного фонда.

Окончательное решение о том, на сколько будут проиндексированы пенсии украинцев, должно быть принято Кабинетом министров. Это решение ожидается до 1 марта, ведь на следующий месяц пенсии уже должны быть пересмотрены.

В 2024 году коэффициент индексации составил 1,079 – пенсии повысили на 7,9%. Индексация может производиться с некоторыми ограничениями. Так, в 2024 году правительство установило временные ограничения на максимальный размер индексации пенсий – не больше 1577 грн. Минимальное повышение было установлено на уровне 100 грн.

Ранее также стало известно, что на пенсию можно выйти раньше: это можно сделать, "докупив" страховой стаж. Фокус выяснил 31 января, что с Пенсионным фондом можно заключить договор, чтобы "приобрести" дополнительный страховой стаж. Однако при этом нужно знать, что взносы можно делать не только за себя, но и за другого человека.