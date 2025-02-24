Перерасчет выплат для работающих пенсионеров: когда ждать

Индексация будет осуществляться на основе страхового стажа, накопленного до 1 марта 2025 года.

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В 2025 году в Украине запланирована масштабная индексация пенсий, которая затронет практически всех граждан. Также в апреле будет проведен перерасчет выплат для ряда работающих пенсионеров. Об этом рассказали в Пенсионном фонде Украины (ПФУ) в ответ на запрос издания "Апостроф".

Как указано, с 1 апреля текущего года ПФУ автоматически проведет перерасчет пенсий для работающих пенсионеров. Это касается тех граждан, которые продолжали работать после назначения или перерасчета пенсии и имеют достаточный страховой стаж. В ПФУ подчеркнули, что данный процесс регулируется частью 4 статьи 42 закона № 1058-IV от 09.07.2003 года "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Перерасчет выплат будет произведен без необходимости обращения в терорганы Пенсионного фонда, то есть в автоматическом режиме, если гражданин:

продолжал работать после назначения/предыдущего перерасчета пенсии и набрал не меньше 24 месяцев стажа после назначения/перерасчета;

продолжал работать после назначения/предыдущего перерасчета и имеет меньше 24 месяца стажа, однако после назначения/предыдущего перерасчета прошло не менее двух лет.

В этом году перерасчет выплат будет проведен для работающих пенсионеров, чьи пенсии были назначены или увеличены в 2023 году. Перерасчет будет осуществляться на основе страхового стажа, накопленного до 1 марта 2025 года. Однако, закон не применяется к некоторым категориям пенсионеров, а именно:

тех, кому была назначена пенсия за выслугу лет в соответствии с законом 1788-ХII от 05.11.1991 "О пенсионном обеспечении".

тех, кто не достиг возраста, установленного ст. 26 закона №1058, то есть шестидесятилетия.

Стоит понимать, что перерасчет пенсий для работающих пенсионеров — это не индексация (повышение в связи с инфляцией в стране), а важная личная инициатива пенсионера повысить размер выплаты за счет приобретения дополнительных лет страхового стажа в рамках права продолжать работать на заслуженном отдыхе.

Ранее также стало известно, что на пенсию можно выйти раньше: это можно сделать, "докупив" страховой стаж. Фокус выяснил 31 января, что с Пенсионным фондом можно заключить договор, чтобы "приобрести" дополнительный страховой стаж. Однако при этом нужно знать, что взносы можно делать не только за себя, но и за другого человека.