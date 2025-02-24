Цифра удивит: какая будет пенсия, если есть 40 лет стажа

Чем больше стаж и выше официальная зарплата, тем выше будет размер пенсионных выплат.

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Украинцев часто интересует вопрос о размере пенсионных выплат при наличии полного страхового стажа. Однако на сумму пенсии влияют и другие факторы. Согласно законодательству Украины, граждане, чей страховой стаж составляет 40 лет, имеют право на получение пенсии по возрасту. Ее размер зависит от продолжительности стажа и уровня заработной платы, с которой производились страховые отчисления. Об этом говорится в материале издания "24 Канал".

Например, граждане, работавшие в тяжелых или опасных условиях, могут претендовать на льготную пенсию или дополнительные выплаты.

В настоящее время расчет пенсии осуществляется по специальной формуле, в которой учитываются коэффициент заработка и продолжительность страхового стажа. Чем больше стаж и выше официальная зарплата, тем выше будет размер пенсионных выплат.

Чтобы узнать примерный размер пенсии, необходимо зайти в личный кабинет на портале Пенсионного фонда Украины и перейти в раздел "Пенсионный калькулятор". Система автоматически подгрузит данные о доходах и страховом стаже. Затем следует выбрать опцию "Алгоритм расчета с учетом стажа, который будет приобретен до достижения пенсионного возраста", чтобы получить прогнозируемый размер будущих выплат.

Размер пенсии в Украине определяется по формуле, которая учитывает:

среднюю зарплату по стране: в 2025 году этот показатель прогнозируется на уровне 15 000 гривен;

индивидуальный коэффициент, который рассчитывается как соотношение вашей зарплаты к средней по стране. Например, если ваша средняя зарплата была 12 000 гривен, коэффициент равен 0,8;

коэффициент стажа: за каждый год стажа начисляется 1%, то есть за 40 лет коэффициент будет составлять 0,4.

Формула расчета: пенсия = средняя зарплата × коэффициент зарплаты × коэффициент стажа.

Допустим, средняя зарплата в стране – 15 000 гривен, а ваша зарплата – 12 000 гривен (коэффициент 0,8). Тогда, как стаж – 40 лет (коэффициент 0,4). Расчет будет выглядеть так: 15 000 × 0,8 × 0,4 = 4 800 гривен пенсии.

Ранее также стало известно, что на пенсию можно выйти раньше: это можно сделать, "докупив" страховой стаж. Фокус выяснил 31 января, что с Пенсионным фондом можно заключить договор, чтобы "приобрести" дополнительный страховой стаж. Однако при этом нужно знать, что взносы можно делать не только за себя, но и за другого человека.