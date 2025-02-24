Цифра здивує: яка буде пенсія, якщо є 40 років стажу

Що більший стаж і вища офіційна зарплата, то вищим буде розмір пенсійних виплат.

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Українців часто цікавить питання про розмір пенсійних виплат за наявності повного страхового стажу. Однак на суму пенсії впливають й інші чинники. Згідно із законодавством України, громадяни, чий страховий стаж становить 40 років, мають право на отримання пенсії за віком. Її розмір залежить від тривалості стажу та рівня заробітної плати, з якої здійснювалися страхові відрахування. Про це йдеться в матеріалі видання "24 Канал".

Наприклад, громадяни, які працювали у важких або небезпечних умовах, можуть претендувати на пільгову пенсію або додаткові виплати.

Нині розрахунок пенсії здійснюється за спеціальною формулою, в якій враховуються коефіцієнт заробітку і тривалість страхового стажу. Що більший стаж і вища офіційна зарплата, то вищим буде розмір пенсійних виплат.

Щоб дізнатися приблизний розмір пенсії, необхідно зайти в особистий кабінет на порталі Пенсійного фонду України та перейти в розділ "Пенсійний калькулятор". Система автоматично довантажить дані про доходи та страховий стаж. Потім слід обрати опцію "Алгоритм розрахунку з урахуванням стажу, який буде набуто до досягнення пенсійного віку", щоб отримати прогнозований розмір майбутніх виплат.

Розмір пенсії в Україні визначається за формулою, яка враховує:

середню зарплату по країні: у 2025 році цей показник прогнозується на рівні 15 000 гривень;

індивідуальний коефіцієнт, який розраховується як співвідношення вашої зарплати до середньої по країні. Наприклад, якщо ваша середня зарплата була 12 000 гривень, коефіцієнт дорівнює 0,8;

коефіцієнт стажу: за кожен рік стажу нараховується 1%, тобто за 40 років коефіцієнт становитиме 0,4.

Формула розрахунку: пенсія = середня зарплата × коефіцієнт зарплати × коефіцієнт стажу.

Припустимо, середня зарплата в країні — 15 000 гривень, а ваша зарплата — 12 000 гривень (коефіцієнт 0,8). Тоді, як стаж — 40 років (коефіцієнт 0,4). Розрахунок виглядатиме так: 15 000 × 0,8 × 0,4 = 4 800 гривень пенсії.

Раніше також стало відомо, що на пенсію можна вийти раніше: це можна зробити, "докупивши" страховий стаж. Фокус з'ясував 31 січня, що з Пенсійним фондом можна укласти договір, щоб "придбати" додатковий страховий стаж. Однак при цьому потрібно знати, що внески можна робити не тільки за себе, а й за іншу людину.