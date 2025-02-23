Деякі українці мають право на пенсії в 50% від зарплати: хто в списку

Судді мають пільгові умови виходу на пенсію в Україні.

Related video

В Україні більшість громадян отримують пенсійні виплати, що становлять не більше 30% від їхньої заробітної плати. Однак є й такі пенсіонери, чий дохід сягає 50% від їхнього колишнього окладу. Про це повідомляє (ПФУ).

Як зазначають у ПФУ, йдеться про виплати суддів місцевих, апеляційних судів та Верховного Суду на заслуженому відпочинку, які називаються не пенсії, а щомісячне довічне грошове утримання.

"Щомісячне довічне грошове утримання — це щомісячна пенсійна виплата судді у відставці, що призначається довічно, та, за умов передбачених законом, виплачується замість пенсії", — ідеться в поясненні.

У фонді розповіли, що ця категорія громадян має особливі умови призначення виплат на пенсії.

Головною умовою в призначенні щомісячного довічного грошового утримання є їхнє звільнення у відставку. Йдеться про тих, вік яких становить не менше:

62 роки — для чоловіків-суддів;

60 років — для жінок-суддів.

Ті судді у відставці, у яких не вистачає кількості років, отримують щомісячне довічне грошове утримання, а за умови досягнення необхідного пенсійного віку за ними зберігається право:

на довічне грошове утримання;

на пенсію на умовах, прописаних у законі № 1058-IV від 9.06.2003 року.

Раніше також стало відомо, що на пенсію можна вийти раніше: це можна зробити, "докупивши" страховий стаж. Фокус з'ясував 31 січня, що з Пенсійним фондом можна укласти договір, щоб "придбати" додатковий страховий стаж. Однак при цьому потрібно знати, що внески можна робити не тільки за себе, а й за іншу людину.