Некоторые украинцы имеют право на пенсии в 50% от зарплаты: кто в списке

Судьи имеют льготные условия выхода на пенсию в Украине.

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В Украине большинство граждан получают пенсионные выплаты, составляющие не более 30% от их заработной платы. Однако есть и такие пенсионеры, чей доход достигает 50% от их прежнего оклада. Об этом сообщает (ПФУ).

Как отмечают в ПФУ, речь идет о выплатах судей местных, апелляционных судов и Верховного Суда на заслуженном отдыхе, которые называются не пенсии, а ежемесячное пожизненное денежное содержание.

"Ежемесячное пожизненное денежное содержание — это ежемесячная пенсионная выплата судьи в отставке, которая назначается пожизненно, и, в условиях предусмотренных законом, выплачивается вместо пенсии", — говорится в пояснении.

В фонде рассказали, что эта категория граждан имеет особые условия назначения выплат на пенсии.

Главным условием в назначении ежемесячного пожизненного денежного содержания является их увольнение в отставку. Речь идет о тех, возраст которых составляет не менее:

62 года — для мужчин-судей;

60 лет — для женщин-судей.

Те судьи в отставке, у которых не хватает количества лет, получают ежемесячное пожизненное денежное содержание, а при условии достижения необходимого пенсионного возраста за ними сохраняется право:

на пожизненное денежное содержание;

на пенсию на условиях, прописанных в законе № 1058-IV от 9.06.2003 года.

Ранее также стало известно, что на пенсию можно выйти раньше: это можно сделать, "докупив" страховой стаж. Фокус выяснил 31 января, что с Пенсионным фондом можно заключить договор, чтобы "приобрести" дополнительный страховой стаж. Однако при этом нужно знать, что взносы можно делать не только за себя, но и за другого человека.