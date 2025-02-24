Перерахунок виплат для працюючих пенсіонерів: коли чекати

Індексація здійснюватиметься на основі страхового стажу, накопиченого до 1 березня 2025 року.

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У 2025 році в Україні заплановано масштабну індексацію пенсій, яка торкнеться практично всіх громадян. Також у квітні буде проведено перерахунок виплат для низки працюючих пенсіонерів. Про це розповіли в Пенсійному фонді України (ПФУ) у відповідь на запит видання "Апостроф".

Як зазначено, з 1 квітня поточного року ПФУ автоматично проведе перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів. Це стосується тих громадян, які продовжували працювати після призначення або перерахунку пенсії та мають достатній страховий стаж. У ПФУ підкреслили, що цей процес регулюється частиною 4 статті 42 закону № 1058-IV від 09.07.2003 року "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Перерахунок виплат буде проведено без необхідності звернення до терорганів Пенсійного фонду, тобто в автоматичному режимі, якщо громадянин:

продовжував працювати після призначення/попереднього перерахунку пенсії та набрав не менше 24 місяців стажу після призначення/перерахунку;

продовжував працювати після призначення/попереднього перерахунку і має менше ніж 24 місяці стажу, проте після призначення/попереднього перерахунку минуло не менше ніж два роки.

Цього року перерахунок виплат буде проведено для працюючих пенсіонерів, чиї пенсії було призначено або збільшено 2023 року. Перерахунок здійснюватиметься на основі страхового стажу, накопиченого до 1 березня 2025 року. Однак, закон не застосовується до деяких категорій пенсіонерів, а саме:

тих, кому було призначено пенсію за вислугу років відповідно до закону 1788-ХII від 05.11.1991 "Про пенсійне забезпечення".

тих, хто не досяг віку, встановленого ст. 26 закону №1058, тобто шістдесятиріччя.

Варто розуміти, що перерахунок пенсій для пенсіонерів, які працюють, — це не індексація (підвищення у зв'язку з інфляцією в країні), а важлива особиста ініціатива пенсіонера підвищити розмір виплати завдяки придбанню додаткових років страхового стажу в межах права продовжувати працювати на заслуженому відпочинку.

Раніше також стало відомо, що на пенсію можна вийти раніше: це можна зробити, "докупивши" страховий стаж. Фокус з'ясував 31 січня, що з Пенсійним фондом можна укласти договір, щоб "придбати" додатковий страховий стаж. Однак при цьому потрібно знати, що внески можна робити не тільки за себе, а й за іншу людину.