Індексація пенсія: стали відомі показники для перерахунку виплат з 1 березня

З урахуванням рівня інфляції пенсії з 1 березня мають бути проіндексовані на 11,53%

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У березні в Україні відбудеться індексація пенсій. Пенсійний фонд оприлюднив показники, що враховуються для підвищення виплат пенсіонерам. Про це пише видання "ZN.ua".

Основними показниками для розрахунку коефіцієнта підвищення пенсій є середня заробітна плата в Україні та рівень інфляції за минулий — 2024 — рік.

За даними ПФУ, середня зарплата в Україні минулого року становила 17486,6 грн. Якщо рівень інфляції за 2024 рік становив 12%, а темп зростання середньої зарплати за 2022-24 роки — 11,05%, то, за формулою індексації, пенсії з 1 березня мають бути проіндексовані (тобто збільшені) на 11,53%.

Водночас у проєкті бюджету Пенсійного фонду, оприлюдненому в січні, йдеться про індексацію пенсій із коефіцієнтом 1,10. Це означає, що заплановано зростання пенсій на 10%, що менше за показники за формулою індексації.

"Загальна сума видатків у проєкті бюджету Пенсійного фонду України на 2025 рік визначена на рівні 908,2 млрд гривень. При цьому враховано проведення у 2025 році перерахунків пенсій та щомісячних страхових виплат із застосуванням коефіцієнта 1,10", — йшлося в пояснювальній записці до проєкту бюджету Пенсійного фонду.

Остаточне рішення про те, на скільки буде проіндексовано пенсії українців, має ухвалити Кабінет міністрів. Це рішення очікується до 1 березня, адже на наступний місяць пенсії вже мають бути переглянуті.

У 2024 році коефіцієнт індексації становив 1,079 — пенсії підвищили на 7,9%. Індексація може проводитися з деякими обмеженнями. Так, у 2024 році уряд встановив тимчасові обмеження на максимальний розмір індексації пенсій — не більше 1577 грн. Мінімальне підвищення було встановлено на рівні 100 грн.

Раніше також стало відомо, що на пенсію можна вийти раніше: це можна зробити, "докупивши" страховий стаж. Фокус з'ясував 31 січня, що з Пенсійним фондом можна укласти договір, щоб "придбати" додатковий страховий стаж. Однак при цьому потрібно знати, що внески можна робити не тільки за себе, а й за іншу людину.