Пенсія в розмірі 50% від зарплати: кому це доступно

Пільгові пенсії та доплати доступні суддям після завершення їхньої роботи.

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Більшість українців отримують пенсію, яка не перевищує 30% від їхньої колишньої зарплати. Однак існують категорії громадян, чий дохід на пенсії сягає 50% від їхнього попереднього окладу. До них належать судді місцевих, апеляційних та Верховного судів, які перебувають на заслуженому відпочинку. Про це повідомляє ПФУ.

Однак такі виплати називаються не пенсіями, а щомісячним довічним грошовим утриманням. Це особлива форма пенсійного забезпечення для суддів у відставці, що призначається довічно і, за дотримання умов, установлених законом, виплачується замість звичайної пенсії.

Головна умова для призначення такого утримання — звільнення у відставку, зокрема під час досягнення певного віку:

62 роки — для чоловіків-суддів;

60 років — для жінок-суддів.

Судді у відставці, яким не вистачає кількості років, отримують щомісячне довічне грошове утримання. Зокрема після досягнення ними необхідного пенсійного віку, за цими людьми зберігається право:

на довічне грошове утримання; на пенсію на умовах, прописаних у законі № 1058-IV від 9.06.2003 року.

Розмір щомісячного довічного грошового утримання обмеженню не підлягає.

Раніше також стало відомо, що на пенсію можна вийти раніше: це можна зробити, "докупивши" страховий стаж. Фокус з'ясував 31 січня, що з Пенсійним фондом можна укласти договір, щоб "придбати" додатковий страховий стаж. Однак водночас потрібно знати, що внески можна робити не тільки за себе, а й за іншу людину.