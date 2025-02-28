Цифры удивят: какими должны быть стаж и зарплата у женщин, чтобы получать пенсию 6 тыс. грн

Размер пенсии в Украине зависит от стажа, уровня зарплаты и возраста, когда человек хочет выйти на заслуженный отдых.

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Женщина, чтобы в 2025 году получать пенсию в 6 тысяч гривен, должна достичь пенсионного возраста, иметь 35 лет страхового стажа и получать зарплату на уровне 16 тысяч гривен. Об этом говорится в материале издания "Телеграф".

Чтобы в 2025 году выйти на пенсию по возрасту на общих условиях, мужчина или женщина в 60 лет должны иметь минимум 32 года страхового стажа. Для получения пенсии в 6 тысяч гривен потребуется 35 лет стажа и заработная плата на уровне 16 тысяч гривен.

Итак, согласно подсчетам специального калькулятора, если женщина в 2025 году хочет иметь 6 тысяч гривен, то она должна соответствовать следующим критериям:

оформить пенсию в 60 лет;

иметь 32 года страхового стажа;

получать 17 015 гривен заработной платы.

Эта сумма актуальна при оформлении пенсии на общих условиях, без учета льготных категорий, таких как ветераны войны, почетные доноры, дети войны и лица с особыми заслугами перед Родиной.

Напомним, что большинство украинцев получают пенсию, которая не превышает 30% от их прежней зарплаты. Однако существуют категории граждан, чей доход на пенсии достигает 50% от их предыдущего оклада.

Ранее также стало известно, что на пенсию можно выйти раньше: это можно сделать, "докупив" страховой стаж. Фокус выяснил 31 января, что с Пенсионным фондом можно заключить договор, чтобы "приобрести" дополнительный страховой стаж. Однако при этом нужно знать, что взносы можно делать не только за себя, но и за другого человека.