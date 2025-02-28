Цифри здивують: якими мають бути стаж і зарплата у жінок, щоб отримувати пенсію 6 тис. грн

Розмір пенсії в Україні залежить від стажу, рівня зарплати і віку, коли людина хоче вийти на заслужений відпочинок.

Related video

Жінка, щоб у 2025 році отримувати пенсію в 6 тисяч гривень, повинна досягти пенсійного віку, мати 35 років страхового стажу та отримувати зарплату на рівні 16 тисяч гривень. Про це йдеться в матеріалі видання "Телеграф".

Щоб у 2025 році вийти на пенсію за віком на загальних умовах, чоловік або жінка в 60 років повинні мати мінімум 32 роки страхового стажу. Для отримання пенсії в 6 тисяч гривень потрібно 35 років стажу і заробітна плата на рівні 16 тисяч гривень.

Отже, згідно з підрахунками спеціального калькулятора, якщо жінка у 2025 році хоче мати 6 тисяч гривень, то вона повинна відповідати таким критеріям:

оформити пенсію в 60 років;

мати 32 роки страхового стажу;

отримувати 17 015 гривень заробітної плати.

Ця сума актуальна при оформленні пенсії на загальних умовах, без урахування пільгових категорій, таких як ветерани війни, почесні донори, діти війни та особи з особливими заслугами перед Батьківщиною.

Нагадаємо, що більшість українців отримують пенсію, яка не перевищує 30% від їхньої колишньої зарплати. Однак існують категорії громадян, чий дохід на пенсії сягає 50% від їхнього попереднього окладу.

Раніше також стало відомо, що на пенсію можна вийти раніше: це можна зробити, "докупивши" страховий стаж. Фокус з'ясував 31 січня, що з Пенсійним фондом можна укласти договір, щоб "придбати" додатковий страховий стаж. Однак при цьому потрібно знати, що внески можна робити не тільки за себе, а й за іншу людину.