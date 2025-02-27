Пенсія в Україні: які будуть виплати за "мінімалки" у 2025 році

В Україні передбачено норму про мінімальну пенсію, яку призначають залежно від віку пенсіонера та його страхового стажу.

Related video

Пенсійні виплати в Україні визначають низка чинників, як-от трудовий стаж, розмір середньої зарплати людини, яка виходить на пенсію, а також середня заробітна плата по країні за останні три роки. Про це йдеться в матеріалі видання "Уніан".

Згідно із законодавством України, розмір пенсії не може бути нижчим за 40% від мінімальної зарплати за умови наявності повного страхового стажу (30 років для жінок і 35 років для чоловіків). У 2025 році мінімальна зарплата становить 8000 грн, що означає, що мінімальна пенсія за цієї умови становитиме 3200 грн.

У законодавстві також передбачено норму про мінімальну пенсію, яка призначається залежно від віку пенсіонера та його страхового стажу. За інформацією Пенсійного фонду України, розмір мінімальної пенсії у 2025 році становить:

для всіх непрацюючих пенсіонерів, незалежно від стажу — 2725 гривень;

для пенсіонерів від 65 до 70 років, які не працюють і мають повний стаж — 3370 грн;

для пенсіонерів до 70 років та осіб з інвалідністю І групи, якщо є повний стаж — 2980 грн;

для пенсіонерів від 70 до 80 років із повним стажем — 3240 гривень (у віці від 75 до 80 років зі стажем 20 років у жінок і 25 років у чоловіків встановлюють доплату до 3240 грн);

для пенсіонерів від 80 років зі стажем 20 років для жінок і 25 років для чоловіків — 3370 гривень.

Як повідомив Сергій Коробкін, екс-співробітник Пенсійного фонду України і нинішній незалежний консультант, усі пенсійні виплати мають бути приведені до встановленого рівня мінімальної пенсії. У цій сфері спостерігається дублювання різних нормативних актів: про 40% від мінімальної зарплати йдеться в Законі України 1058-IV "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", а інформацію про розміри мінімальної пенсії можна знайти в окремій постанові Кабміну, що стосується індексації пенсій з 1 березня 2024 року.

Важливо

З 1 березня в Україні підвищать пенсії: на скільки збільшаться виплати

"Наприклад, — пояснює експерт, — людині вирахували основний розмір пенсії, і вона становить 2500 грн. При цьому людині 65 років, у неї є достатньо стажу, вона не працює, і тому їй автоматично підтягують пенсію до суми 3200. Це за законом. Але паралельно ще діє постанова Кабміну з 1 березня 2024 року: якщо з такими самими параметрами людина, старша за 65 років, не працює, має 30 і 35 років стажу відповідно, то її пенсія не може бути меншою, ніж 3370 гривень. І робиться ще одна "дотяжка" пенсійних виплат".

Таким чином, пенсія за мінімальної зарплати і повного страхового стажу не може бути меншою за 3370 грн.

Яка пенсія буде за мінімальної зарплати та неповного стажу

Якщо у людини неповний страховий стаж — наприклад, 20 років, і її зарплата була на рівні мінімальної, то розрахунок пенсійних виплат здійснюватиметься за іншою формулою.

"Якщо пояснювати зовсім просто, — каже Сергій Коробкін, — то треба зарплату людини помножити на коефіцієнт 0,2 (якщо 20 років стажу), тоді розмір пенсії людини має становити 20% від її зарплати. Інше питання полягає в тому, як правильно порахувати цю зарплату, і це складно зробити. Потрібно знати два параметри — індивідуальний коефіцієнт зарплати і середню зарплату по країні за три попередні роки".

Наразі Пенсійний фонд ще не опублікував інформацію про середню заробітну плату по країні за останній квартал. До вересня 2024 року вона становила 18 020 грн. Мінімальна зарплата в Україні, як уже повідомлялося, — 8 тис. грн. Виходячи з цих даних, коефіцієнт заробітної плати для людини, яка працює за мінімальну оплату, становитиме 0,44, адже її розмір більш ніж удвічі нижчий за середню по країні.

"Але для того, щоб дізнатися точний коефіцієнт зарплати, його треба визначати за велику кількість років: розрахунки роблять від липня 2000 року до моменту призначення пенсії", — каже експерт і радить робити такі підрахунки тільки в Пенсійному фонді, оскільки індивідуально це зробити складно.

Умовно можна порахувати розмір пенсії за мінімальної зарплати і стажу в 20 років для людини, яка вийшла на заслужений відпочинок у 2024 році. Тоді, за даними ПФУ, середня зарплата по Україні за попередні три роки становила 13 559 грн.

Нагадаємо, що більшість українців отримують пенсію, яка не перевищує 30% від їхньої колишньої зарплати. Однак існують категорії громадян, чий дохід на пенсії сягає 50% від їхнього попереднього окладу.

Раніше також стало відомо, що на пенсію можна вийти раніше: це можна зробити, "докупивши" страховий стаж. Фокус з'ясував 31 січня, що з Пенсійним фондом можна укласти договір, щоб "придбати" додатковий страховий стаж. Однак при цьому потрібно знати, що внески можна робити не тільки за себе, а й за іншу людину.