Кабмін видав постанову про індексацію пенсійних і страхових виплат у 2025 році. Фокус з'ясував, якими будуть виплати, хто їх отримає та що про це думають економісти.

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У березні в Україні здійснять перахунок пенсій на 11,5%. Середній розмір пенсії збільшиться з 5 789 грн до 6 345 грн. Згідно із постановою уряду про індексацію пенсій, підвищені виплати отримають люди, які залишили роботу за віком до 31 грудня 2024 року.

Рішення про індексацію пенсій 2025: як і кому це допоможе

Завдяки індексації 10 млн пенсіонерів розраховуватимуть на підвищення виплат, зауважила економістка ЦЕС Олександра Мироненко. На прохання Фокусу вона оцінила індексацію і розповіла, наскільки це співпадає з індексом інфляції в 2025 році.

"На скільки підвищувати, або індексувати пенсії, розраховували на базі не одного, а двох індикаторів: зростання цін або середнього рівня інфляції за 2024 рік (12%) та зростання середньої зарплати за останні три роки (11%). Оскільки ціни в 2024 році виросли на 12%, а пенсії проіндексують на 11,5%, це означає, що підвищення пенсій практично наздоганяє і лише трохи відстає від фактичної інфляції", — пояснила Олександра Мироненко.

Завдяки індексації 10 млн пенсіонерів розраховуватимуть на підвищення виплат

Для порівняння, у 2024 році пенсії проіндексували на 7,9%, тоді як інфляція на кінець 2023 року становила 5,1%. Тобто завдяки компоненті зарплат тодішнє підвищення пенсій навіть перевищувало темпи зростання цін.

Пенсії 2025 року підвищать 9,2 млн українцям, яким пенсію призначено на загальних підставах Фото: З відкритих джерел

Кому підвищать пенсію з 1 березня, а чиї виплати залишать без індексації

Пенсії підвищать 9,2 млн українцям, яким пенсію призначено на загальних підставах. Також це стосується 672 тис пенсіонерів силових відомств.

Загалом індексацію проведуть:

для 98 тис осіб, які отримують пенсію з інвалідності та в разі втрати годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи;

та в разі втрати годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи; 79,6 тис пенсіонерів-осіб з інвалідністю внаслідок війни та учасників бойових дій, які отримують мінімальні пенсійні виплати;

та учасників бойових дій, які отримують мінімальні пенсійні виплати; 23,4 тис пенсіонерів-колишніх працівників органів місцевого самоврядування та державних службовців.

Підвищення торкнеться лише самої суми пенсії, без урахування надбавок

Зауважимо, що підвищення торкнеться лише самої суми пенсії, без урахування надбавок. Наприклад, якщо індексація буде на рівні 10%, то українцям можуть додати від мінімальних 100-200 грн. (для тих, чия розрахункова пенсія є меншою за мінімальну пенсію — 2 361 грн.), до максимальних 1 000 грн. (для тих, чия розрахункова пенсія перевищує 10 000 грн.).

Проте нова індексація не стосуватиметься тих, хто вийшов на пенсію протягом останніх трьох років — їхні виплати вважаються актуальними. Однак для таких пенсіонерів може бути встановлена невелика надбавка, як це було в попередні роки.

Індексація також не буде застосована до виплат пенсіонерів, чия пенсія перевищує 10 прожиткових мінімумів, що становить 23 610 грн. Якщо пенсія людини наближається до цієї суми або перевищує її, на підвищення виплат можна не розраховувати.

Пенсіонери, які працюють, перерахунку дочекаються у квітні. Для них передбачений інший механізм підвищення виплат.

В Україні діють тимчасові обмеження на максимальний розмір індексації пенсій Фото: Getty

Якою тепер буде середня пенсія і хто ще отримає виплати від держави

Важливо знати, що в Україні діють тимчасові обмеження на максимальний розмір індексації пенсій. Розмір підвищення за результатами індексації буде обмежено до 1500 грн для всіх отримувачів пенсій і страхових виплат, незалежно від категорії. Мінімальний розмір підвищення пенсій становитиме не менше 100 грн.

Середній прогнозний рівень зростання пенсій після індексації становитиме 556 грн, розмір середньої пенсії в Україні зросте з 5789 грн до 6345 грн. До речі, 2024-го середня пенсія після індексації зросла на 358 грн. або на 6,7% — до 5 743 грн.

Середній прогнозний рівень зростання пенсій після індексації становитиме 556 грн, розмір середньої пенсії в Україні зросте з 5789 грн до 6345 грн

Додамо, що від 1 березня також проіндексують щомісячні страхові виплати для 158 тисяч потерпілих від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, та особам, які мають право на страхові виплати в разі смерті потерпілого.

Також 1 квітня відбудеться автоматичний перерахунок пенсій для 629 тисяч працюючих пенсіонерів (з урахуванням їх оновленого страхового стажу).

Як зауважив у розмові з Фокусом директор аналітичного департаменту інвестиційної компанії Eavex Capital Дмитро Чурін, індексація пенсій є критично важливим моментом для майже 10 млн українців, які отримують пенсію. Але не треба забувати, хто під час війни ці виплати фінансує.

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Війна в 2025: чи вистачить Україні грошей на ведення бойових дій, пенсії та соцвиплати

"Зростання вартості всіх споживчих товарів лягає значним тягарем для людей з низькими доходами. Очевидно, що майже всі пенсіонери в Україні входять в категорію саме людей з низькими доходами. Добре, що держава у дуже складний воєнний час продовжує піклуватися про найменш захищені верстви населення. Проте, ми всі повинні розуміти, що через величезні витрати на оборону в Україні відсутні гроші для соціальних виплат і ці виплати з 2022 року фінансуються виключно завдяки міжнародній допомозі", — пояснив експерт.

За даними Пенсійного фонду, станом на жовтень 2024 року в Україні було понад 10 млн пенсіонерів. Середній розмір пенсії у яких становив 5 852 грн на місяць. Серед них є майже три мільйони пенсіонерів, які продовжують працювати. Вони в середньому отримують по 6 258 грн. Найбільша частка українських пенсіонерів, а це понад чверть (26%), отримують до 3 000 грн. на місяць. Ще 17% — до 4 000. До 5 000 грн на місяць — 19%. Пенсію понад 10 000 грн. отримують 12,7% українських пенсіонерів.