Кабмин издал постановление об индексации пенсионных и страховых выплат в 2025 году. Фокус выяснил, какими будут выплаты, кто их получит и что об этом думают экономисты.

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В марте в Украине осуществят перерасчет пенсий на 11,5%. Средний размер пенсии увеличится с 5 789 грн до 6 345 грн. Согласно постановлению правительства об индексации пенсий, повышенные выплаты получат люди, которые оставили работу по возрасту до 31 декабря 2024 года.

Решение об индексации пенсий 2025: как и кому это поможет

Благодаря индексации 10 млн пенсионеров будут рассчитывать на повышение выплат, отметила экономист ЦЭС Александра Мироненко. По просьбе Фокуса она оценила индексацию и рассказала, насколько это совпадает с индексом инфляции в 2025 году.

"На сколько повышать, или индексировать пенсии, рассчитывали на базе не одного, а двух индикаторов: рост цен или среднего уровня инфляции за 2024 год (12%) и рост средней зарплаты за последние три года (11%). Поскольку цены в 2024 году выросли на 12%, а пенсии проиндексируют на 11,5%, это означает, что повышение пенсий практически догоняет и лишь немного отстает от фактической инфляции", — пояснила Александра Мироненко.

Благодаря индексации 10 млн пенсионеров будут рассчитывать на повышение выплат

Для сравнения, в 2024 году пенсии проиндексировали на 7,9%, тогда как инфляция на конец 2023 года составляла 5,1%. То есть благодаря компоненте зарплат тогдашнее повышение пенсий даже превышало темпы роста цен.

Пенсии в 2025 году повысят 9,2 млн украинцев, которым пенсия назначена на общих основаниях Фото: Из открытых источников

Кому повысят пенсию с 1 марта, а чьи выплаты оставят без индексации

Пенсии повысят 9,2 млн украинцев, которым пенсия назначена на общих основаниях. Также это касается 672 тыс пенсионеров силовых ведомств.

В целом индексацию проведут:

для 98 тыс лиц, получающих пенсию по инвалидности и в случае потери кормильца вследствие Чернобыльской катастрофы;

и в случае потери кормильца вследствие Чернобыльской катастрофы; 79,6 тыс пенсионеров-лиц с инвалидностью вследствие войны и участников боевых действий, которые получают минимальные пенсионные выплаты;

и участников боевых действий, которые получают минимальные пенсионные выплаты; 23,4 тыс пенсионеров-бывших работников органов местного самоуправления и государственных служащих.

Повышение коснется только самой суммы пенсии, без учета надбавок

Заметим, что повышение коснется только самой суммы пенсии, без учета надбавок. Например, если индексация будет на уровне 10%, то украинцам могут добавить от минимальных 100-200 грн. (для тех, чья расчетная пенсия меньше минимальной пенсии — 2 361 грн.), до максимальных 1 000 грн. (для тех, чья расчетная пенсия превышает 10 000 грн.).

Однако новая индексация не будет касаться тех, кто вышел на пенсию в течение последних трех лет — их выплаты считаются актуальными. Однако для таких пенсионеров может быть установлена небольшая надбавка, как это было в предыдущие годы.

Индексация также не будет применена к выплатам пенсионеров, чья пенсия превышает 10 прожиточных минимумов, что составляет 23 610 грн. Если пенсия человека приближается к этой сумме или превышает ее, на повышение выплат можно не рассчитывать.

Работающие пенсионеры перерасчета дождутся в апреле. Для них предусмотрен другой механизм повышения выплат.

В Украине действуют временные ограничения на максимальный размер индексации пенсий Фото: Getty

Какой теперь будет средняя пенсия и кто еще получит выплаты от государства

Важно знать, что в Украине действуют временные ограничения на максимальный размер индексации пенсий. Размер повышения по результатам индексации будет ограничен до 1500 грн для всех получателей пенсий и страховых выплат, независимо от категории. Минимальный размер повышения пенсий будет составлять не менее 100 грн.

Средний прогнозный уровень роста пенсий после индексации составит 556 грн, размер средней пенсии в Украине вырастет с 5789 грн до 6345 грн. Кстати, в 2024-м средняя пенсия после индексации выросла на 358 грн. или на 6,7% — до 5 743 грн.

Средний прогнозный уровень роста пенсий после индексации составит 556 грн, размер средней пенсии в Украине вырастет с 5789 грн до 6345 грн

Добавим, что с 1 марта также проиндексируют ежемесячные страховые выплаты для 158 тысяч пострадавших от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, повлекших утрату трудоспособности, и лицам, имеющим право на страховые выплаты в случае смерти потерпевшего.

Также 1 апреля состоится автоматический перерасчет пенсий для 629 тысяч работающих пенсионеров (с учетом их обновленного страхового стажа).

Как отметил в разговоре с Фокусом директор аналитического департамента инвестиционной компании Eavex Capital Дмитрий Чурин, индексация пенсий является критически важным моментом для почти 10 млн украинцев, которые получают пенсию. Но не надо забывать, кто во время войны эти выплаты финансирует.

Важно

Война в 2025: хватит ли Украине денег на ведение боевых действий, пенсии и соцвыплаты

"Рост стоимости всех потребительских товаров ложится значительным бременем для людей с низкими доходами. Очевидно, что почти все пенсионеры в Украине входят в категорию именно людей с низкими доходами. Хорошо, что государство в очень сложное военное время продолжает заботиться о наименее защищенных слоях населения. Однако, мы все должны понимать, что из-за огромных расходов на оборону в Украине отсутствуют деньги для социальных выплат и эти выплаты с 2022 года финансируются исключительно благодаря международной помощи", — пояснил эксперт.

По данным Пенсионного фонда, по состоянию на октябрь 2024 года в Украине было более 10 млн пенсионеров. Средний размер пенсии у которых составлял 5 852 грн в месяц. Среди них есть почти три миллиона пенсионеров, которые продолжают работать. Они в среднем получают по 6 258 грн. Наибольшая доля украинских пенсионеров, а это более четверти (26%), получают до 3 000 грн. в месяц. Еще 17% — до 4 000. До 5 000 грн в месяц — 19%. Пенсию более 10 000 грн. получают 12,7% украинских пенсионеров.