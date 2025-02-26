Индексация пенсий с 1 марта: кто из пенсионеров будет получать больше

Благодаря индексации для более 10 млн граждан с 1 марта пенсии повысятся на 11,5%. Минимальный размер повышения пенсий составит не менее 100 грн.

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Кабинет министров Украины обнародовал постановление об индексации пенсионных и страховых выплат в 2025 году. Перерасчет будет произведен для пенсионеров, которые вышли на пенсию до 31 декабря 2024 года, с коэффициентом 1,115. Об этом говорится в постановлении Кабмина от 25 февраля 2025 г. № 209.

Согласно постановлению, перерасчет будет проведен для тех, кто получает пенсии из солидарной системы, для бывших военных, для чернобыльцев, для тех, кто получает пенсии за особые заслуги, бывших чиновников и ученых.

Для тех, кто вышел на пенсию за последние четыре года, установлены следующие коэффициенты индексации:

в 2021 году, — 1,0575;

в 2022 году, — 1,046;

в 2023 году, — 1,0345;

в 2024 году, — 1,023.

Размер увеличения в результате перерасчета пенсии не может превышать 1500 гривень. В случае, когда размер повышения в результате перерасчета не достигает 100 гривень, устанавливается ежемесячная доплата к пенсии в сумме, которая не хватает до указанного размера.

Согласно действующему законодательству, ежегодно 1 марта должна происходить индексация пенсий. 25 февраля Правительство приняло решение об осуществлении индексации пенсий в 2025 году. Благодаря индексации для более 10 млн граждан с 1 марта пенсии повысятся на 11,5%.

Размер индексации рассчитан на базе официальных показателей развития экономики в 2024 году: рост потребительских цен — 12%; рост средней заработной платы за 2022-2024 гг. — 11%.

Согласно принятому постановлению, с 1 марта будут проиндексированы пенсии для:

9,2 млн пенсионеров, которым пенсия назначена на общих основаниях

672 тыс. пенсионеров силовых ведомств

98 тыс. лиц, получающих пенсию по инвалидности и в случае потери кормильца вследствие Чернобыльской катастрофы

79,6 тыс. пенсионеров-лиц с инвалидностью вследствие войны и участников боевых действий, которые получают минимальные пенсионные выплаты

23,4 тыс. пенсионеров-бывших работников органов местного самоуправления и государственных служащих

В этом году снова будут проиндексированы самые низкие пенсии, которые до 2023 года под индексацию не попадали. Средний прогнозный уровень роста пенсий после индексации составит 556 грн, размер средней пенсии в Украине вырастет с 5789 грн до 6345 грн.

Кроме того, с 1 марта будут проиндексированы ежемесячные страховые выплаты для 158 тысяч пострадавших от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, повлекших утрату трудоспособности, и лицам, имеющим право на страховые выплаты в случае смерти потерпевшего.

В то же время будут действовать временные ограничения на максимальный размер индексации пенсий. Размер повышения по результатам индексации будет ограничен до 1 500 грн для всех получателей пенсий и страховых выплат, независимо от категории. Это позволит более справедливо распределить ограниченный финансовый ресурс на осуществление индексации и обеспечить повышение пенсий для украинцев, которые получают наименьшие выплаты.

Минимальный размер повышения пенсий составит не менее 100 грн.

Также с 1 апреля 2025 года без дополнительного обращения лица будет произведен перерасчет пенсий работающим пенсионерам с учетом их обновленного страхового стажа. По данным Минсоцполитики, перерасчет пенсий будет произведен для 629 тыс. работающих пенсионеров.

Напомним, что большинство украинцев получают пенсию, которая не превышает 30% от их прежней зарплаты. Однако существуют категории граждан, чей доход на пенсии достигает 50% от их предыдущего оклада.