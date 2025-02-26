Індексація пенсій з 1 березня: хто з пенсіонерів буде отримувати більше

Завдяки індексації для понад 10 млн громадян з 1 березня пенсії підвищаться на 11,5%. Мінімальний розмір підвищення пенсій становитиме не менше, ніж 100 грн.

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Кабінет міністрів України оприлюднив постанову про індексацію пенсійних і страхових виплат у 2025 році. Перерахунок буде проведений для пенсіонерів, які вийшли на пенсію до 31 грудня 2024 року, з коефіцієнтом 1,115. Про це йдеться в постанові Кабміну від 25 лютого 2025 р. № 209.

Згідно з постановою, перерахунок буде проведений для тих, хто отримує пенсії із солідарної системи, для колишніх військових, для чорнобильців, для тих, хто отримує пенсії за особливі заслуги, колишніх чиновників та науковців.

Для тих, хто вийшов на пенсію за останні чотири роки, встановлені такі коефіцієнти індексації:

у 2021 році, — 1,0575;

у 2022 році, — 1,046;

у 2023 році, — 1,0345;

у 2024 році, — 1,023.

Розмір збільшення в результаті перерахунку пенсії не може перевищувати 1500 гривень. У разі, коли розмір підвищення в результаті перерахунку не досягає 100 гривень, встановлюється щомісячна доплата до пенсії в сумі, що не вистачає до зазначеного розміру.

Відповідно до чинного законодавства, щороку 1 березня має відбуватися індексація пенсій. 25 лютого Уряд ухвалив рішення про здійснення індексації пенсій у 2025 році. Завдяки індексації для понад 10 млн громадян з 1 березня пенсії підвищаться на 11,5%.

Розмір індексації обчислено на базі офіційних показників розвитку економіки у 2024 році: зростання споживчих цін – 12%; зростання середньої заробітної плати за 2022-2024 рр. – 11%.

Відповідно до прийнятої постанови, з 1 березня будуть проіндексовані пенсії для:

9,2 млн пенсіонерів, яким пенсію призначено на загальних підставах

672 тис. пенсіонерів силових відомств

98 тис. осіб, які отримують пенсію по інвалідності та в разі втрати годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи

79,6 тис. пенсіонерів-осіб з інвалідністю внаслідок війни та учасників бойових дій, які отримують мінімальні пенсійні виплати

23,4 тис. пенсіонерів-колишніх працівників органів місцевого самоврядування та державних службовців

Цього року знову буде проіндексовано найнижчі пенсії, які до 2023 року під індексацію не потрапляли. Середній прогнозний рівень зростання пенсій після індексації складе 556 грн, розмір середньої пенсії в Україні зросте з 5789 грн до 6345 грн.

Крім того, з 1 березня будуть проіндексовані щомісячні страхові виплати для 158 тисяч потерпілих від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, та особам, які мають право на страхові виплати в разі смерті потерпілого.

Водночас діятимуть тимчасові обмеження на максимальний розмір індексації пенсій. Розмір підвищення за результатами індексації буде обмежено до 1 500 грн для всіх отримувачів пенсій і страхових виплат, незалежно від категорії. Це дозволить більш справедливо розподілити обмежений фінансовий ресурс на здійснення індексації та забезпечити підвищення пенсій для українців, які отримують найменші виплати.

Мінімальний розмір підвищення пенсій становитиме не менше, ніж 100 грн.

Також з 1 квітня 2025 року без додаткового звернення особи буде проведений перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам з урахуванням їх оновленого страхового стажу. За даними Мінсоцполітики, перерахунок пенсій буде проведений для 629 тис. працюючих пенсіонерів.

Нагадаємо, що більшість українців отримують пенсію, яка не перевищує 30% від їхньої колишньої зарплати. Однак існують категорії громадян, чий дохід на пенсії сягає 50% від їхнього попереднього окладу.