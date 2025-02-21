Информационный фон в Украине и за ее пределами несколько месяцев подряд был полон оптимистических заявлений о вероятном завершении войны уже в первом полугодии 2025 года. Однако не исключено, что Украину ждет еще один год, если не больше, борьбы с агрессией РФ. Устоит ли украинская экономика при условии длительной войны и что будет с курсом гривны, выяснял Фокус.

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Экономика Украины, хотя и истощена из-за блэкаутов, повышения стоимости энергоресурсов, регулярных атак РФ и подорожания и усложнения логистики, все же показывает рост. В Минэкономики сообщили, что в январе 2025 года украинская экономика выросла на 1,5%. Драйверами роста остаются строительная отрасль, перерабатывающая промышленность, а также внутренняя торговля, говорит первый заместитель Министра экономики Украины Алексей Соболев. По его словам, замедление темпов роста экономики в январе произошло из-за уменьшения активности экспортеров. Но высокое бюджетное финансирование компенсировало временное падение объемов экспорта товаров. Ключевыми факторами роста стали: восстановление поврежденной критической инфраструктуры, проведение капитальной реконструкции и ремонта дорог на аварийных участках, строительство жилья. Основной прогноз министерства по экономическому росту на этот год — ВВП на уровне 2,7%. Это при условии продолжения боевых действий весь 2025 год. Однако месяц назад глава министерства Юлия Свириденко в Давосе сказала, что ожидается завершение активной фазы войны именно в 2025 году. Такого же мнения и некоторые экономические эксперты, прогнозы которых Фокус публиковал в конце 2024 года. Однако за последнее время произошло немало событий, которые заставили многих экономистов и отраслевых экспертов пересмотреть собственные прогнозы и надежды на так называемый быстрый мир. Фокус исследовал, как будет жить Украина, если война с РФ продлится весь год — есть ли на это средства?

Быстро не закончится? Что говорят экономисты о перспективе завершения активной фазы войны в 2025 году

По мнению экспертов, сейчас речь идет о двух основных сценариях. Первый — продолжение войны весь 2025 год. Второй — переговоры и остановка боевых действий до сентября 2025 года.

Пока нет предпосылок для ожиданий быстрого мира, хотя определенные надежды на завершение войны в 2025 году эксперты и имеют Фото: Из открытых источников

"Мы не ожидаем, что соглашение в любом формате будет достигнуто в ближайшее время. По нашему мнению, в течение большей части года украинская экономика будет функционировать в тех безопасностных условиях, которые сложились на сегодня", — сообщил Фокусу Виталий Ваврищук, глава департамента макроэкономических исследований группы ICU. "Я пока не вижу предпосылок завершения или прекращения боевых действий", — ответил на вопрос издания о сроках завершения войны в Украине исполнительный директор CASE Ukraine Дмитрий Боярчук.

Наиболее вероятный сценарий — война может продолжаться в разных формах и с разной интенсивностью. Поэтому рассчитывать на определенную дату ее завершения пока рано.

А по мнению финансового аналитика, члена Украинского общества финансовых аналитиков Андрея Шевчишина, все же есть высокая вероятность завершения активной фазы в 2025 году. Предпосылки для этого есть — в частности, они в экономической ситуации в РФ, которая ухудшается, а значит, говорит эксперт, Кремль потенциально готов выйти на переговорный трек. "Если война продолжится весь год, Украине будет необходима мобилизация, и если мы не выходим на переговорный трек, нам нужно будет проводить более жесткое привлечение людей в армию, менять правила мобилизации, и это все ведет к изъятию из экономики той части людей, которая сейчас работает. Мы можем столкнуться с серьезными проблемами экономического характера. Дополнительное привлечение в армию, например, 500 тысяч человек, — это и дополнительные расходы из госбюджета, и потери реального сектора экономики, существенное падение объемов налоговых поступлений", — говорит Андрей Шевчишин.

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По его мнению, базовый сценарий — завершение активной фазы или заморозки в первой половине 2025 года, а дальше — длительные переговоры в первой половине этого года.

Президент США заявлял о подготовке плана завершения войны в Украине, но пока что до реальных действий по реализации плана дело не дошло Фото: Getty Images

"Прогнозы — вещь сложная, и даже в самые стабильные времена они часто бывают неопределенными. То, что в конце прошлого года многие экономисты склонялись к мысли о завершении активной фазы войны в середине 2025 года, было вполне понятно на основе военных событий и политических раскладов. Однако, учитывая нынешнее состояние фронта и то, как развивается ситуация, прогнозировать четкие сроки сложно. Сейчас трудно сказать, наиболее ли это вероятный сценарий. Война может менять свои этапы, и даже самый реалистичный прогноз может быть пересмотрен в зависимости от новых обстоятельств, особенно на фоне событий, которые сейчас мы все наблюдаем", — говорит начальник управления управленческого учета и бизнес-анализа ОТП Банк Инна Провотар. И добавляет: наиболее вероятный сценарий — война может продолжаться в разных формах и с разной интенсивностью. Поэтому рассчитывать на определенную дату ее завершения пока рано.

Деньги для Украины: сколько средств поступит от партнеров и есть ли риск остановки помощи

Перспективы получения помощи от международных партнеров в 2025 году выглядят оптимистично, говорит Инна Провотар. По ее словам, Украина уже имеет достигнутые договоренности о значительном объеме финансирования, ожидая привлечь более 38 миллиардов долларов для покрытия критических невоенных расходов бюджета. Основные источники этих средств — это механизм Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) от стран G7, а также программа ЄС — Ukraine Facility. Также уже подтверждено финансирование от МВФ, который увеличил транши для Украины с 1,8 миллиарда долларов до 2,7 миллиарда на следующий год.

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"Сотрудничество с другими международными финансовыми учреждениями, в частности Всемирным банком, продолжается, что позволит реализовать важные проекты, в частности в энергетическом секторе и восстановлении инфраструктуры", — отметила Инна Провотар.

Из положительного: Украина должна получить помощи на 38 млрд долларов, и новая администрация США не повлияет на этот процесс

О том, что риски в части поступления в Украину средств — минимальны, говорит и Дмитрий Боярчук. "Мы получим 12,5 млрд евро по Ukraine Facility и 21,9 млрд долл по ERA. Цифры могут немного варьировать, но порядок цифр где-то такой. Это деньги вне влияния новой администрации США", — подчеркнул эксперт в комментарии Фокусу. И добавил: если США будут поставлять противовоздушное оружие, то еще год мы будем в состоянии держать сопротивление.

Украина ожидает получить 2,7 млрд долларов от МВФ в 2025 году Фото: IMF Photo/KIM HAUGHTON

Итак, финансовые вопросы для Украины на этот год закрыты и поступления средств гарантированы и никоим образом не зависят уже от решений новой администрации в США. Это означает, что пенсии, выплаты из бюджета и субсидии будут обеспечены финансовыми поступлениями.

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Но на 2026 год риски уже появляются, говорит Андрей Шевчишин. "На 2026-й год такие риски есть. Там часть еще будет поступлений от замороженных средств РФ, но относительно других программ — то согласования по ним нет. И чем ближе будет к 26-му году, тем будет сложнее. Нужно будет понимать, как покрывать бюджетный разрыв", — объяснил эксперт.

Значительная часть средств поступит из Европейского Союза Фото: Pixabay

В целом эксперты уверены: экономика Украины уже показала устойчивость в условиях войны, но еще один год войны может принести сложности и для бизнеса, и для государственных финансов.

"Украинская экономика уже показала значительную устойчивость, но еще один год войны требует постоянной адаптации. Готовность к длительному конфликту ограничена из-за высокой зависимости от внешней помощи, снижения внутреннего производства и проблем с инфраструктурой. Риски, которые возникнут перед властью и бизнесом в случае длительной войны, включают: дальнейший рост государственного долга, большую инфляцию, дефицит бюджета, а также сокращение количества рабочих мест из-за снижения производительности. Бизнесу будет трудно обеспечить стабильность из-за роста расходов, перебоев в поставках и угрозы безопасности, а власти — обеспечить достаточное финансирование на оборону и социальные программы", — отметила в комментарии Фокусу Инна Провотар.

Курс в 2025 году: что будет влиять на курсовые колебания на валютном рынке

В прогнозах по валютному курсу в 2025 году эксперты обычно указывают на постепенную девальвацию до уровня примерно 45,5 грн за доллар. Как ранее писал Фокус, в Райффайзен Банке ожидают, что на конец 2025 года курс доллара составит 45,5 грн, а вот среднегодовой курс в 2025 году — 43,3 грн. В ОТП Банке тоже говорят об умеренной девальвации — на 10% в течение года. По базовому сценарию ICU, темпы девальвации гривны в 2025 году не превысят 10%.

Укрепления гривны в этом году ожидать не стоит, слишком много факторов играют на то, что гривна будет девальвировать Фото: Коллаж: Фокус

Сейчас аналитики указывают на то, что пока существенных валютных колебаний не будет. Как сообщили в ICU, НБУ позволил курсу гривны ослабнуть за прошедшую неделю лишь на 0,4%, хотя вынужден был увеличить интервенции наполовину — это чуть выше средненедельного объема за все время российско-украинской войны.

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"Дефицит валюты на межбанковском рынке вырос на прошлой неделе почти втрое — с $94 млн до $250 млн. В то же время в розничном сегменте чистая покупка уменьшилась на 28% до $178 млн. Поэтому общий дефицит валюты на рынке по итогам четырех рабочих дней увеличился на четверть (по сравнению с аналогичным периодом предыдущей недели) до $428 млн. Увеличение дефицита привело к росту интервенций НБУ на 47% до $670 млн.",- рассказали в ICU. Аналитики считают, что при условии сохранения рыночного дефицита на уровне, близком к прошлой неделе, НБУ сможет сохранять курс гривны неподалеку от 42 грн/долл. без особых изменений в объемах интервенций.

Пока значительных курсовых колебаний нет, а Нацбанку удается интервенциями покрывать спрос на валюту Фото: УНИАН

Однако в дальнейшем в течение 2025 года гривну все же ожидает девальвация, на которую будут влиять и ситуация с возможными мирными переговорами, и расклад сил на фронте, и объемы бюджетного дефицита, и своевременное поступление заявленных объемов международной помощи, и объемы производства и экспорта.

"До конца года мы выходим на курс более 45 грн за доллар. Девальвация необходима, ведь нам нужно бюджетное финансирование. Чтобы выполнить план по поступлениям в бюджет, в том числе таможенные какие-то поступления, которые привязаны к курсу, акцизы. Так что курс гривны будет падать. Есть только один момент, который способен развернуть тренд — это если будут выборы", — отметил Андрей Шевчишин.

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