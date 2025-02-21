Інформаційний фон в Україні та за її межами кілька місяців поспіль був сповнений оптимістичними заявами щодо ймовірного завершення війни вже в першому півріччі 2025 року. Проте не виключено, що на Україну чекає ще один рік, якщо не більше, боротьби з агресією РФ. Чи встоїть українська економіка за умови тривалої війни та що буде з курсом гривні, з’ясовував Фокус.

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Економіка України, хоча і виснажена через блекаути, підвищення вартості енергоресурсів, регулярні атаки РФ та здорожчання і ускладнення логістики, все ж показує зростання. В Мінекономіки повідомили, що в січні 2025 року українська економіка виросла на 1,5%. Драйверами зростання залишаються будівельна галузь, переробна промисловість, а також внутрішня торгівля, каже перший заступник Міністра економіки України Олексій Соболев. За його словами, уповільнення темпів зростання економіки у січні відбулося через зменшення активності експортерів. Але високе бюджетне фінансування компенсувало тимчасове падіння обсягів експорту товарів. Ключовими факторами зростання стали: відновлення пошкодженої критичної інфраструктури, проведення капітальної реконструкції та ремонту доріг на аварійних ділянках, будівництво житла. Основний прогноз міністерства з економічного зростання на цей рік – ВВП на рівні 2,7%. Це за умови продовження бойових дій весь 2025 рік. Проте місяць тому очільниця міністерства Юлія Свириденко у Давосі сказала, що очікується завершення активної фази війни саме в 2025 році. Такої ж думки і деякі економічні експерти, прогнози яких Фокус публікував наприкінці 2024 року. Проте за останній час відбулося чимало подій, які змусили багатьох економістів та галузевих експертів передивитися власні прогнози і сподівання на так званий швидкий мир. Фокус дослідив, як буде жити Україна, якщо війна з РФ триватиме весь рік – чи є на це кошти?

Швидко не закінчиться? Що кажуть економісти про перспективу завершення активної фази війни в 2025 році

На думку експертів, наразі йдеться про два основних сценарії. Перший – продовження війни весь 2025 рік. Другий – перемовини та зупинка бойових дій до вересня 2025 року.

Наразі немає передумов для очікувань швидкого миру, хоча певні сподівання на завершення війни в 2025 році експерти і мають Фото: З відкритих джерел

"Ми не очікуємо, що угода в будь-якому форматі буде досягнута найближчим часом. На нашу думку, протягом більшої частини року українська економіка буде функціонувати в тих безпекових умовах, що склалися на сьогодні", — повідомив Фокусу Віталій Ваврищук, голова департаменту макроекономічних досліджень групи ICU. "Я поки не бачу передумов завершення чи припинення бойових дій", — відповів на питання видання про строки завершення війни в Україні виконавчий директор CASE Ukraine Дмитро Боярчук.

Найбільш вірогідний сценарій – війна може продовжуватися в різних формах і з різною інтенсивністю. Тому розраховувати на певну дату її завершення поки що зарано.

А на думку фінансового аналітика, члена Українського товариства фінансових аналітиків Андрія Шевчишина, все ж таки є висока ймовірність завершення активної фази в 2025 році. Передумови для цього є – зокрема, вони в економічній ситуації в РФ, яка погіршується, а отже, каже експерт, Кремль потенційно готовий вийти на переговорний трек. "Якщо війна продовжиться весь рік, Україні буде необхідна мобілізація, і якщо ми не виходимо на переговорний трек, нам потрібно буде проводити більш жорстке залучення людей до війська, міняти правила мобілізації, і це все веде до вилучення з економіки тієї частини людей, яка зараз працює. Ми можемо зіткнутись з серйозними проблемами економічного характеру. Додаткове залучення до армії, наприклад, 500 тисяч осіб, – це і додаткові видатки з держбюджету, і втрати реального сектору економіки, суттєве падіння обсягів податкових надходжень", — каже Андрій Шевчишин.

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На його думку, базовий сценарій — завершення активної фази чи замороження в першій половині 2025 року, а далі — тривалі переговори в першій половині цього року.

Президент США заявляв про підготовку плану завершення війни в Україні, але поки що до реальних дій з реалізації плану справа не дійшла Фото: Getty Images

"Прогнози – річ складна, і навіть у найбільш стабільні часи вони часто бувають невизначеними. Те, що наприкінці минулого року багато економістів схилялися до думки про завершення активної фази війни в середині 2025 року, було цілком зрозумілим на основі військових подій та політичних розкладів. Однак, зважаючи на нинішній стан фронту і те, як розвивається ситуація, прогнозувати чіткі терміни складно. Зараз важко сказати, чи це найбільш вірогідний сценарій. Війна може змінювати свої етапи, і навіть найреалістичніший прогноз може бути переглянутий залежно від нових обставин, особливо на тлі подій, які зараз ми всі спостерігаємо", — каже начальниця управління управлінського обліку та бізнес-аналізу ОТП Банк Інна Провотар. І додає: найбільш вірогідний сценарій – війна може продовжуватися в різних формах і з різною інтенсивністю. Тому розраховувати на певну дату її завершення поки що зарано.

Гроші для України: скільки коштів надійде від партнерів та чи є ризик зупинки допомоги

Перспективи отримання допомоги від міжнародних партнерів у 2025 році виглядають оптимістично, каже Інна Провотар. За її словами, Україна вже має досягнуті домовленості щодо значного обсягу фінансування, очікуючи залучити понад 38 мільярдів доларів для покриття критичних невійськових видатків бюджету. Основні джерела цих коштів – це механізм Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) від країн G7, а також програма ЄС — Ukraine Facility. Також вже підтверджено фінансування від МВФ, який збільшив транші для України з 1,8 мільярда доларів до 2,7 мільярда на наступний рік.

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"Співпраця з іншими міжнародними фінансовими установами, зокрема Світовим банком, продовжується, що дасть можливість реалізувати важливі проєкти, зокрема в енергетичному секторі та відновленні інфраструктури", — зазначила Інна Провотар.

З позитивного: Україна має отримати допомоги на 38 млрд доларів, і нова адміністрація США не вплине на цей процес

Про те, що ризики в частині надходження в Україну коштів – мінімальні, каже і Дмитро Боярчук. "Ми отримаємо 12,5 млрд євро по Ukraine Facility і 21,9 млрд дол по ERA. Цифри можуть трохи варіювати, але порядок цифр десь такий. Це гроші поза впливом нової адміністрації США", — наголосив експерт у коментарі Фокусу. І додав: якщо США будуть постачати протиповітряну зброю, то ще рік ми будемо в стані тримати спротив.

Україна очікує отримати 2,7 млрд доларів від МВФ у 2025 році Фото: IMF Photo/KIM HAUGHTON

Отже, фінансові питання для України на цей рік закриті і надходження коштів гарантовані та ніяким чином не залежать вже від рішень нової адміністрації у США. Це означає, що пенсії, виплати з бюджету та субсидії будуть забезпечені фінансовими надходженнями країн-донорів.

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Але на 2026 рік ризики вже з’являються, каже Андрій Шевчишин. "На 2026-й рік такі ризики є. Бо там частина ще буде надходжень від заморожених коштів РФ, але щодо інших програм – то погодження по ним немає. І чим ближче буде до 26-го року, тим буде складніше. Потрібно буде розуміти, як покривати бюджетни розрив", — пояснив експерт.

Значна частина коштів надійде з Європейського Союзу Фото: Pixabay

Загалом експерти впевнені: економіка України вже показала стійкість в умовах війни, але ще один рік війни може принести складнощі і для бізнесу, і для державних фінансів.

"Українська економіка вже показала значну стійкість, але ще один рік війни вимагає постійної адаптації. Готовність до тривалого конфлікту є обмеженою через високу залежність від зовнішньої допомоги, зниження внутрішнього виробництва та проблеми з інфраструктурою. Ризики, що постануть перед владою та бізнесом у випадку тривалої війни, включають: подальше зростання державного боргу, велику інфляцію, дефіцит бюджету, а також скорочення кількості робочих місць через зниження продуктивності. Бізнесу буде важко забезпечити стабільність через зростання витрат, перебої в постачаннях і загрозу безпеці, а владі – забезпечити достатнє фінансування на оборону та соціальні програми", — зауважила у коментарі Фокусу Інна Провотар.

Курс в 2025 році: що впливатиме на курсові коливання на валютному ринку

У прогнозах по валютному курсу в 2025 році експерти зазвичай вказують на поступову девальвацію до рівня приблизно 45,5 грн за долар. Як раніше писав Фокус, у Райффайзен Банку очікують, що на кінець 2025 року курс долара складе 45,5 грн, а ось середньорічний курс у 2025 році — 43,3 грн. В ОТП Банку теж кажуть про помірну девальвацію – на 10% протягом року. За базовим сценарієм ICU, темпи девальвації гривні 2025 року не перевищать 10%.

На укріплення гривні цього року очікувати не варто, занадто багато чинників грають на те, що гривня буде девальвувати Фото: Коллаж: Фокус

Наразі аналітики вказують на те, що поки що суттєвих валютних коливань не буде. Як повідомили у ICU, НБУ дозволив курсу гривні послабшати за минулий тиждень лише на 0,4%, хоча змушений був збільшити інтервенції наполовину – це трохи вище середньотижневого обсягу за весь час російсько-української війни.

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"Дефіцит валюти на міжбанківському ринку зріс минулого тижня майже утричі – з $94 млн до $250 млн. Водночас у роздрібному сегменті чиста купівля зменшилася на 28% до $178 млн. Тож загальний дефіцит валюти на ринку за підсумками чотирьох робочих днів збільшився на чверть (порівняно з аналогічним періодом попереднього тижня) до $428 млн. Збільшення дефіциту призвело до зростання інтервенцій НБУ на 47% до $670 млн.",- розповіли в ICU. Аналітики вважають, що за умови збереження ринкового дефіциту на рівні, близькому до минулого тижня, НБУ зможе зберігати курс гривні неподалік від 42 грн/дол. без особливих змін в обсягах інтервенцій.

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Проте в подальшому протягом 2025 року гривню все таки очікує девальвація, на яку будуть впливати і ситуація з можливими мирними перемовинами, і розклад сил на фронті, і обсяги бюджетного дефіциту, і вчасне надходження заявлених обсягів міжнародної допомоги, і обсяги виробництва та експорту.

"До кінця року ми виходимо на курс понад 45 грн за долар. Девальвація необхідна, адже нам потрібно бюджетне фінансування. Щоб виконати план з надходжень до бюджету, в тому числі митні якісь надходження, які прив'язані до курсу, акцизи. Отже курс гривні буде падати. Є лише один момент, який здатен розвернути тренд – це якщо будуть вибори", — зауважив Андрій Шевчишин.

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