Гривня у 2025 році може серйозно девальвувати – для цього є усі передмови, кажуть аналітики. Тим часом, у світі зростають побоювання щодо втрати доларом панівного становища основної валюти для розрахунків. Що загрожує долару та яким буде курс гривні в 2025 році?

Падіння курсу гривні триватиме в 2025 році. Так вважає більшість опитаних Фокусом експертів. До того ж, у законі про держбюджет на наступний рік Мінекономіки вже заклало середньорічний курс 45 грн за долар. "Я не бачу взагалі ніяких аргументів за те, щоби гривня продовжувала триматись, особливо в разі припинення війни, як і ресурсів для того, і економічного сенсу. А політичні мотиви завжди ведуть до того, що країна залишається і без ресурсів, і все одно приходить до ще більшої девальвації і до дефолту, ми це вже неодноразово проходили", — каже аналітик Іван Угляниця. Фокус дослідив головні та важливі питання про долар.

Питання 1. Валюта BRICS: чи очікувати на появу конкурента долару

На зустрічі країн BRICS в російській Казані піднімались питання альтернативної платіжної системи, що може скласти конкуренцію SWIFT. Крім того, йшлося і про можливу нову валюту, яка нібито змогла б потіснити долар на глобальному фінансовому ринку.

Опитані Фокусом експерти скептично ставляться до ініціативи створення нової валюти BRICS. "Крім РФ, цей крок нікому не потрібний. Бразилія та КНР мають непогані відносини з США і їм не потрібні будь-які зміни, так само як і ПАР. Щодо Індії, то це взагалі окрема тема, оскільки вони купують російську нафту з дисконтом, але не поспішають випускати виторг російських експортерів в рупіях з країни. Дії таких "друзів рф" призвели до суттєвого викривлення торгового балансу РФ і, як наслідок, до девальвації рубля", — коментує екс-член Ради НБУ Віталій Шапран.

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Пропагандою називає заяви про нову валюту аналітик Іван Угляниця, який впевнений: ця історія абсолютно нереалістична, а заяви не мають під собою якогось реального підґрунтя, окрім політичного піару, пропаганди. "Серед основних ідей, окрім політичних, це спроба знайти якийсь механізм уникнення санкцій, їх обходу, убезпечення себе від конфіскації резервів або їх заморозки. Зменшення іншої залежності від західної фінансової та юридичної системи через зменшення розрахунків в західній банківській системі. Також ідея в тому, аби через власну валюту, ринок капіталу, емісію і так далі впливати на інші країни, ринки", — зазначає аналітик у розмові з Фокусом.

У групі країн BRICS головним все жє Китай і його рішення, а не ініціативи РФ чи іншої країни, кажуть експерти Фото: Секрет фірми

Про те, що нової валюти від BRICS, ймовірно, не буде, каже фінансовий аналітик Андрій Шевчишин. "Я не вірю в єдину валюту BRICS. Головний отримувач економічних статків і влади (в даній групі країн, — Фокус) – це Китай. Отже, на яких принципах має працювати така валюта? Хто буде формувати резерви? Чиї це мають бути статки в основі? На 80% може бути головним Китай. Але навіщо йому створювати валюту, коли вже є юань? У Китаю є свої амбіції щодо юаню. Але юань не вільно конвертована валюта. Важлива також думка інших економічних контрагентів, як то Індія, яка не зацікавлена в посиленні влади Китаю та його валюти. Я не бачу основи для такої валюти BRICS, і така валюта навряд чи потрібна Китаю", — каже Андрій Шевчишин.

Питання 2. Заява Трампа: чи готові США до нових заходів впливу на країни BRICS

Новообраний президент США Дональд Трамп нещодавно озвучив погрозу запровадити 100-відсоткове мито на товари з країн BRICS, якщо буде створена нова валюта. За його словами, "немає шансів, що БРІКС замінить долар США в міжнародній торгівлі, і будь-яка країна, яка спробує, повинна помахати Америці на прощання".

Ні Комуністична партія Китаю, ні уряд Бразилії не будуть боротись за примарні ідеї РФ, щоб наразитись на ризик мита в 100% від США, кажуть експерти

Фактично Трамп вимагає від країн припинити спроби ініціювати створення нової валюти, або ж США запровадять проти таких країн стовідсоткові мита на їхній експорт.

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За словами Івана Угляниці, Трамп зараз багатьом погрожує митом: від Мексики та Канади до Китаю і Європи. "Важко навіть сказати, яка вага якоїсь реальності в цьому, чи це більше тактика таких агресивних перемовин. Я бачу це, як пустоту з обох боків. Не існує загрози з боку умовного БРІКС створити таку валюту або використовувати одну з валют, країн, що входять в БРІКС з цією метою, як і відповідно пусті погрози на неіснуючу загрозу появи такої валюти, тобто чисто політичний піар з обох сторін", — зазначає експерт.

Дональд Трамп своїм меседжем відправив сигнал, що США готові запроваджувати мита в разі загрозливих для їх економіки рішень інших держав Фото: CNBC

Тим часом, на думку Віталія Шапрана, повідомлення від Трампа — дуже грамотний політичний крок. "Трампу не потрібна нова торгова війна, але він хоче покращати торгові умови для США. Тож він почав експлуатувати фактор, який, крім РФ, нікому не потрібний. Така його заява — це перш за все потужний удар по РФ і позиціям путіна у БРІКС. Ні Комуністична партія Китаю, ні уряд Бразилії не будуть боротись за примарні ідеї РФ, щоб наразитись на ризик мита в 100% від США. Тут ймовірність перемоги Трампа 99%, а для нас це сигнал, що Трамп добре розуміє геополітичний базис ситуації на ринках, які розвиваються", — зазначає експерт у коментарі Фокусу.

Питання 3. Чи є загрози для американської валюти?

Панівне становище долара, яка головної валюти для розрахунків у світі, ймовірно, зберігатиметься ще довго. Проте ризики, що долар поступово втрачатиме свої позиції, все ж є.

"Я думаю, що США, як і інші країни до того, самі йдуть таким шляхом, коли долар поступово втрачатиме цю роль, і його замінить якась інша валюта, або валюти, або долар почне втрачати свою вагу і в розрахунках, і в резервах. Тобто основні проблеми – всередині, зовнішні фактори, як конкуруючі валюти і так далі, вони виникають або підсвічують наявні вже проблеми. Через заяви БРІКС Штатам не треба перейматись, треба перейматись тим, чому вони виникли, ці заяви, що відбувається в самих Штатах і Західному світі. Йдеться про кризу в їх соціально-політичній системі, що поступово підриватиме статус долара, як головної світової валюти", — каже Іван Угляниця.

Найближчими роками панівна роль долара зберігатиметься, впевнені економісти Фото: Getty Images

На думку фінансового аналітика Андрія Шевчишина, деякі ризики для долара, як головної валюти для розрахунків, створені самими США, чий зовнішній борг зростає до неймовірних розмірів. За даними американського міністерства фінансів, станом на 2 січня 2024 року, розмір державного боргу сягнув 34,001 трлн. доларів. "Ризик пов'язаний з трилліонами боргу США, який підтримується новими залученнями борговими від інших країн, що вкладаються в американські облігації. А якщо вони припинять вкладатись? Зростає ризик підвищення вартості обслуговування держборгу, що буде реальним тягарем для бюджету США", — каже Андрій Шевчишин.

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І все ж у найближчі 10 років, зауважує Віталій Шапран, роль долара, як основної валюти у світі, зберігатиметься. Тоді як перейматись заявами країн BRICS Штатам точно не варто, каже експерт, хоча для США є сенс використати недолугі ініціативи Путіна, щоб показати, хто господар в світовій економіці.

Питання 4. Що і чому відбувається на валютному ринку України на початку грудня

2 грудня НБУ встановив офіційний курс 41,58 грн. за долар, тоді як місяць тому 2 листопада курс був на позначці 41,22 грн/дол.

Відключення електроенергії та загальні очікування девальвації посилили попит на іноземну валюте

В кінці листопада 2024 року на міжбанківському валютному ринку України відчутно зріс попит на іноземну валюту. "У цьому тренді багато складових: і перехідна дата, в яку більшість українців отримують регулярні доходи, й доволі великі погашення раніше випущених ОВДП, і повернення відключень еклектики через масовані обстріли інфраструктури, які додатково підвищують тривожність серед українців. Та й загальні девальваційні очікування, які традиційно посилюються у грудні через очікування додаткового тиску на гривню через підвищені бюджетні видатки наприкінці року", — пояснила Анна Золотько, директор департаменту казначейських операцій Unex Bank.

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Експерт повідомила, що минулого тижня середньоденний обсяг торгів на ВРУ перевищив 213 млн. дол., що на 20-30 млн. дол. більше "стандартних" показників останніх кількох місяців. А Національний банк збільшив інтервенції протягом тижня до 708,5 млн. дол., що на 118,5 млн. дол. більше показників позаминулого тижня. На початку перших торгів грудня вартість американського долару на міжбанку доходила до рівнів 41,69 грн/дол.

Одна з важливих причин послаблення курсу — завершення календарного періоду, закриття зовнішньоекономічних контрактів та підвищені бюджетні видатки. Все це, каже Анна Золотько, впливає на попит на валюту.

Населення продовжує активно купувати долари Фото: УНИАН

Важливо і те, що населення продовжує скуповувати іноземну валюту. Це пояснюється підвищеними девальваційними очікуваннями. "За перші 28 днів листопада чиста купівля ними іноземної валюти склала 1,227 млрд. дол., що не набагато менше показників жовтня. Усі намагаються не відкладати придбання валюти, що призводить до концентрації попиту та стимулює зростання курсу", — каже Анна Золотько.

Питання 5. Яким буде курс гривні в 2025 році та зо впливатиме на нього

На 2025 рік експерти прогнозують девальвацію гривні. Але глибина падіння курсу гривні залежить виключно від військово-політичних чинників – продовження або зупинення гарячої фази війни та сум і ритмічності надходження міжнародної фінансової допомоги.

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"На курс гривні наразі впливають переважно політичні чинники, оскільки наявність достатньої західної допомоги – це політичне питання, так само, як і використання цієї допомоги на утримання курсу. Оскільки Україна в такій критичній мірі залежить від зовнішньої допомоги, політики, на якій базується і місцева політика, то в 2025 році ця залежність збережеться, можливо, навіть посилиться із можливим закінченням гарячої фази війни, коли можуть бути переглянуті обсяги допомоги, коли може бути більше тиску на лібералізацію цін, валютних обмежень і курсу і так далі. Іншим чинником може бути рецесія або подібні речі світового масштабу, коли росте попит на долар, що негативно впливає на курси локальних валют, зокрема гривні. Те, що в Україні є формальні заборони на рух капіталу, це не стримує цей попит ніяким чином практично, може, доведеться більш швидкими темпами послаблювати курс навіть при тій ситуації, яка є наразі із зовнішньої фінансовою підтримкою", — розмірковує Іван Угляниця.

Глибина падіння курсу гривні в 2025 році залежить виключно від військово-політичних чинників

На думку Анни Золотько, говорити про можливі курсові позначки протягом наступного року у відриві від військових питань та безпекових ризиків неможливо. "Наприклад, цілком ймовірно, що наступного року вони суттєво послабляться або взагалі будуть нівельовані. У такому разі Національному банку навіть доведеться докладати зусиль, щоб утримати гривню від надмірного зміцнення. Я розумію, що наразі такий сценарій виглядає фантастичним, але за час війни лише українці накопичили додатково понад 14,7 млрд. доларів. Це обсяг чистої купівлі населенням валюти навіть без врахування даних листопада. Чимала частина цих коштів фактично є еквівалентом відкладеного попиту. І як тільки безпекові ризики знизяться, відчутна частина цих грошей у доволі стислі терміни потраплятиме на валютний ринок та чинитиме тиск на іноземну валюту. І це вже не кажучи про очікувані інвестиції, повернення українців тощо", — каже Анна Золотько.

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За її словами, навіть якщо виходити із помірно песимістичного сценарію, у НБУ є достатньо ресурсів для підтримки національної валюти наступного року. "Це не означає, що курс буде абсолютно стабільним. Проте слід враховувати, що регулятор насамперед обіймається питанням цінової стабільності. І от із сьогоднішньої точки, наприклад, помітна девальвація несе дуже значні ризики для останньої. Відтак НБУ потрібно активно працювати й з цим питанням. Знову ж, не надто пручаючись ринковим тенденціям, щоб не накопичувати додаткові ризики", — вважає експертка.

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За словами ж Андрія Шевчишина, подальше продовження активної фази військових дій протягом 2025 році потребуватиме значних коштів на нову хвилю мобілізації, одночасно із реалізацією якої неминуче посилення інфляційних ризиків, а курсові коливання можуть бути значущими за такого сценарію – навіть до рівня 60 грн. за долар. "Інший сценарій передбачає припинення гарячої фази війни вже в 2025 році. В такому разі мова про початок відновлення, про можливу лібералізацію валютних обмежень задля притоку нових інвестицій, хоча така лібералізація одночасно може призвести і до відтоку коштів з країни, адже є багато компаній, інвесторів, що чекають на скасування обмежень для виведення валюти. Проте початок відновлення – це вже оптимістичний сценарій, за якого ризики для гривні існують, але вони помірні, а середньорічний курс цілком може відповідати закладеним у держбюджет 45 грн за долар", — зауважив Андрій Шевчишин у розмові з Фокусом.

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