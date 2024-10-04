Днями голова НБУ Андрій Пишний заявив, що курс гривні до долара має поглинати економічні шоки, а не створювати їх. Це трохи напружило українців, які, як відомо, у будь-якій незрозумілій ситуації купують долари. Що буде з курсом у жовтні, чи варто готуватися до стрибку курсу до кінця року та чи доречно зараз купувати валюту? Відповіді на ці питання дослідив Фокус.

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Економісти вважають, що найближчим часом ситуація на валютному ринку розвиватиметься за девальваційним сценарієм і гривня поступово втрачатиме свої позиції. Навіть якщо наступного року буде достатньо зовнішнього фінансування, все одно триватиме режим керованої гнучкості, який передбачає повільну девальвацію національної валюти під контролем НБУ.

Долар спробує нову позначку: що буде з курсом у жовтні

Після відносно спокійного вересня, який долар провів у достатньо вузькому торговому коридорі, жовтень може бути більш "нервовим" для гривні. На думку аналітика Андрія Шевчишина, девальваційні тренди у жовтні поновляться й долар спробує на міцність позначку 42 грн, в разі поборення якої має закріпитися вище цього рівня.

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"Безумовно, НБУ продовжить контролювати ринок та ці рухи, стримуючи надлишкові коливання, — зазначив експерт у розмові з Фокусом. — Фактором тиску на гривню буде виступати збереження високого попиту на валюту з боку населення та імпортерів, закупівлі газу для опалювального періоду, енергетичний імпорт, безпекові ризики, низький врожай. Компенсатором стануть зовнішні надходження".

За словами фінансового аналітика Івана Угляниці, за останні роки ситуація з курсом фундаментально не змінилася: він залишався адміністративно-регульованим навіть тоді, коли його називали вільним та ринковим.

У жовтні долар перетне позначку 42 грн Фото: BBC

"Зараз курс також зумовлений політичними рішеннями та наявністю зовнішньої допомоги, а також необхідністю балансувати між задачами, вирішення яких протирічить одна одній, — каже експерт. — За наявності міжнародної допомоги та продовження гарячої фази війни, ймовірно, триватиме політика утримання курсу та витрат золотовалютних резервів на його підтримку навіть при високих витратах резервів".

На думку експерта, певні ознаки кажуть про можливу активізацію відтоку коштів з України, зменшення депозитів корпоративних клієнтів, конвертації у валюту, що зумовлені негативною оцінкою перспектив. Якщо ці тенденції посилюватимуться, це означатиме посилення тиску на курс.

Що формує ситуацію на ринку: головні чинники

За словами Тараса Лєсового, начальника департаменту казначейства Глобус Банку, є кілька головних чинників, що формують ситуацію на валютному ринку.

На 2024 рік потреба в зовнішній фіндопомозі складає в середньому $3 млрд на місяць, сумарно за рік — приблизно $37 млрд

По-перше, це режим "керованої гнучкості", який передбачає вільне курсоутворення. Тобто, каже експерт, коливання курсів вгору чи вниз є цілком прийнятним, однак "крок" таких змін не є суттєвим: навряд чи коливання на 10–20 коп. можна вважати істотним.

По-друге, інфляційний тиск. Прискорення інфляції стало об’єктивним наслідком зростання тарифів на електроенергію, збільшення акцизів на пальне. Наступний очікуваний і можливий "збурювач" інфляції — це збільшення податкового навантаження. Ці об’єктивні чинники впливають на курсоутворення.

По-третє, це співвідношення попиту та пропозиції на ринку. Стратегія Нацбанку спрямована на те, щоб врівноважити попит і пропозицію, що в цьому контексті стабілізує курсові показники і згладжує вплив інфляції.

Стратегія Нацбанку спрямована на те, щоб врівноважити попит і пропозицію Фото: УНІАН

І, нарешті, це обсяг міжнародної фінансової допомоги. На 2024 рік потреба в зовнішній фіндопомозі складає в середньому $3 млрд на місяць, сумарно за рік — приблизно $37 млрд.

Прогнози до кінця року: що буде з доларом та євро

У грудні 2024-го Андрій Шевчишин очікує курс долара в межах 42–43 грн, ближче до верхньої межі — приблизно 42,75 грн. "Курс євро буде перераховуватись через світовий курс євро–долар, очікую на рівні 47,5 грн за євро", — зазначив аналітик.

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За словами Угляниці, на пару євро–долар впливає чимало чинників, зокрема відносна монетарна політика ЄЦБ та Федерального Резерву США. Вона своєю чергою залежить як від політичних, так і економічних чинників: чи вдасться США далі уникати рецесії, яка буде ситуація на виборах в США в листопаді та після них в плані соціально-політичної напруженості тощо.

"Скоріш за все курсові показники на кінець року можуть варіюватися від 41,5–42,1 грн за долар, — вважає Лєсовий. — Однак поки ще не досить аргументів, наприклад, не враховані енергетичні умови нової зими, та й інші воєнні чинники можуть бути мінливими. Щодо 2025 року, то, як відомо, в проєкті бюджету на наступний рік закладається середньозважений курс у 45 грн за долар, і цілком можливо, що впродовж наступного року залежно від обставин курс може варіюватися в проміжку кількох гривень. Однак це лише проєкт і корективи цілком можливі. Водночас є прогнози від світових фінансових інституцій, згідно з якими курс долара очікується на рівні 45–45,8 грн".

У будь-якій незрозумілій ситуації українці купують долари Фото: Getty Images

Як і цьогоріч, базові чинники, від яких залежатиме курс, залишаться незмінними: макрофінансова допомога, стратегія регулятора, інфляція, попит/пропозиція на валюту тощо, продовжує Лєсовий. Дуже вагомим чинником є "воєнний". Тому озвучений курс краще вважати "базовим", бюджетним орієнтиром, який варто сприймати як гіпотезу.

"Ми припускаємо, що курсова ситуація може бути дзеркальною до 2024 року, — зауважив експерт у розмові з Фокусом. — Тобто, сценарій змін може бути дуже подібним, щомісячне курсове зростання відбуватиметься повільно, без стрибків. Звісно можуть бути "пікові" місяці, коли курс зростатиме відразу на 1–2% — наприклад, цьогоріч піковими були квітень, травень та липень. Однак ринок сподівається, що загальна ситуація буде досить зваженою".

Чи варто зараз купувати валюту?

У будь-якій незрозумілій ситуації українці купують долари, і, кажуть експерти, це цілком зрозуміло. Адже таких "безпечних гаваней" як долар більше немає, тож не дивно, що в період кризи та стресів люди хочуть піти саме у валютні активи. А, зважаючи на періодичні погрози влади щодо блокування рахунків, чимало українців ще більше припускаються думки, що купити євро чи долари та покласти під подушку — це найбільш привабливий варіант зберігання грошей.

Чимало українців впевнені: купити євро чи долари та покласти під подушку — це найбільш привабливий варіант зберігання грошей

Відповідаючи на питання, чи варто сьогодні купувати валюту, Іван Угляниця дає однозначну відповідь: так.

"Зважаючи на сказане вище та співвідношення ризику–дохідності, я б взагалі не розглядав гривню як довго- і навіть середньостроковий інструмент для збереження вартості, особливо в такі періоди, — каже експерт. — Навіть з урахуванням адміністративного регулювання курсу, політичні рішення все одно неможливо передбачити, як і те, чи буде воля, бажання та можливість їх реалізовувати. Тож гривневі активи постійно знаходяться під ризиком, особливо, коли ставки вже суттєво знизились, а інфляція, навпаки, розвертається у бік прискорення, безпекова та економіко-політична ситуація погіршується".

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"Якщо прийняти за основу відповідність девальвації до доходності гривневого депозиту, купівля валюти залишається конкурентною, — погоджується Андрій Шевчишин. — А ось намагатися спекулювати не потрібно. Краще нарощувати свою доларову позицію та диверсифікувати вкладення".