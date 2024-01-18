Українці купують валюту: скільки придбали та чи популярна купівля валюти на картку

В Україні все ще популярна купівля валюти для заощаджень, причому, купують українці як готівкові долари та євро, так і безготівкові — на власні валютні картки. Фокус дізнався, як і чому змінюється попит на валюту з боку населення.

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Експерти впевнені: у часи високої невизначеності люди намагаються менше витрачати та більше заощаджувати. Тож, не дивно, що за даними НБУ, протягом минулого року фізичні особи придбали близько $20 млрд готівкою та $4,5 млрд безготівково. Проте, кажуть експерти, зручність та широкі можливості платіжної інфраструктури зрештою зроблять безготівкові платежі та управління заощадженнями набагато більш комфортними саме у безготівковій формі.

Грудневий рекорд: за місяць українці придбали на мільярд доларів більше, ніж продали

"Пожвавлення споживчого попиту навесні минулого року відволікало гривню на руках у населення від валютного ринку, — відзначила у коментарі Фокусу член правління Sense Bank Інна Тютюн. — Зниження різниці між офіційним курсом та готівковим додатково пригнічувало валютний попит з боку населення. У підсумку різниця між обсягами проданої та купленої фізичними особами іноземної валюти почала різко скорочуватися. А у червні та липні навіть було зафіксовано позитивне сальдо: українці продали валюти більше, ніж придбали. Крім того, продавати сформовані валютні накопичення українців стимулювали високі ставки за депозитами в гривні та реалізація відкладеного споживчого попиту".

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Експертка нагадує, що у другій половині 2023 року НБУ впроваджував низку заходів щодо лібералізації та стабілізації валютного ринку, внаслідок чого безготівковий курс став керовано гнучким та наблизився до готівкового. Відтак обсяги валюти, які раніше купувалися онлайн фізичними особами в рамках лімітів НБУ, значною мірою перейшли в готівкову форму, а попит на інструмент "Придбання валюти під депозит" значно скоротився. Але загальний обсяг ринку валютообміну зростав за рахунок готівкових операцій. У грудні минулого року було встановлено багаторічний рекорд чистої купівлі валюти населенням: за місяць українці придбали на $1,026 млрд більше, ніж продали.

Валюта — прямий конкурент гривневим депозитам

Валюта, як інструмент заощадження, є прямим конкурентом гривневим депозитам. Інна Тютюн посилається на світовий досвід, який свідчить: зростання загального оптимізму та впевненість у завтрашньому дні зменшують прагнення до будь-яких заощаджень, стимулюють споживчий попит та кредитування. І навпаки: в часи високої невизначеності люди воліють менше витрачати та більше заощаджувати. Впливає і інфляційний чинник.

"Додатково відзначу, що, за нашою статистикою, у грудні близько половини від купленої безготівковими каналами валюти українці зрештою знімали в касі готівкою, що свідчить про намір конвертувати заощадження у валюту та мінімізувати наслідки інфляції", — розповіла експертка у розмові з Фокусом.

Українці намагаються купувати готівкову валюту, щоб тримати заощадження в своїх гаманцях, а не на депозитних рахунках у банках Фото: УНІАН

На збільшення обсягів готівкової іноземної валюти поза банками вказують і дані Нацбанку. "За 2022 рік обсяги валютної готівки поза банками збільшилися на 10 млрд доларів, за 2023-й — ще на 11 млрд доларів, — наводить цифри директор аналітичного департаменту інвестиційної компанії Eavex Capital Дмитро Чурін. — Ці дані можуть свідчити про спроби населення тримати валютні заощадження в своєму гаманці, а не на депозитних рахунках у банках".

Картковий валютообмін: кожна 14-та гривня з картки йде на купівлю валюти

Серед тенденцій минулого року Інна Тютюн називає зростання частки валютообміну в карткових операціях. За словами експертки, тут тренд повністю повторює криву Національного банку по операціях фізичних осіб з купівлі та продажу валют. Максимальних значень ці операції досягли саме наприкінці 2023 року. А в середньому по року частка таких операцій серед загального обсягу усіх карткових транзакцій становила 7,2%.

За 2022 рік обсяги валютної готівки поза банками збільшилися на 10 млрд доларів, за 2023-й — ще на 11 млрд доларів

На думку експертки, зараз про тяжіння українців до зняття готівкової гривні з рахунків говорити не варто. "Впевнене зростання депозитного портфелю протягом останніх років свідчить про зворотні тенденції: українці воліють акумулювати заощадження також і на банківських рахунках. За статистикою НБУ, загалом по ринку у третьому кварталі 2023 року лише 36,7% усіх карткових операцій за сумою були операціями зняття готівки. Це непоганий показник, хоча слід визнати, що за рік до того він становив 31,9%. Невелике погіршення здебільшого є наслідком важкої зими минулого року, коли через блекаути серед українців суттєво зріс попит на готівку", — каже Інна Тютюн.

Валютні заощадження - традиційний для українців спосіб збереження грошей від впливу девальвації та інфляції Фото: Pexels

На її погляд, загальний тренд все ж таки свідчить про бажання українців користуватися безготівковими коштами. Україна в цьому сенсі вкрай привітна країна: сучасні банківські технології знаходяться на дуже високому рівні, випереджаючи чимало європейських країн.

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Як раніше писав Фокус, за минулий рік НБУ продав на міжбанку 28,829 млрд доларів (на 2,44 млрд дол. більше показника 2022 року). Лише за грудень обсяг проданої Нацбанком валюти склав 3,56 млрд доларів.

Раніше повідомлялось, що у 2024 році економічна ситуація в країні може сприяти розвитку депозитних гривневих програм із поступовим "виходом" на триваліші терміни — до 1,5-2 років. Проте в першому кварталі ситуація залишатиметься на рівні жовтня-грудня 2023-го, коли короткострокові депозити на 3—6 місяців складали більш ніж половину.