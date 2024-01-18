Украинцы покупают валюту: сколько приобрели и популярна ли покупка валюты на карту

В Украине все еще популярна покупка валюты для сбережений, причем, покупают украинцы как наличные доллары и евро, так и безналичные — на собственные валютные карты. Фокус узнал, как и почему меняется спрос на валюту со стороны населения.

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Эксперты уверены: во времена высокой неопределенности люди стараются меньше тратить и больше экономить. Поэтому неудивительно, что по данным НБУ, в течение прошлого года физические лица приобрели около $20 млрд наличными и $4,5 млрд безналично. Однако, говорят эксперты, удобство и широкие возможности платежной инфраструктуры в конце концов сделают безналичные платежи и управление сбережениями гораздо более комфортными именно в безналичной форме.

Декабрьский рекорд: за месяц украинцы приобрели на миллиард долларов больше, чем продали

"Оживление потребительского спроса весной прошлого года отвлекало гривню на руках у населения от валютного рынка, — отметила в комментарии Фокусу член правления Sense Bank Инна Тютюн. — Снижение разницы между официальным курсом и наличным дополнительно подавляло валютный спрос со стороны населения. В итоге разница между объемами проданной и купленной физическими лицами иностранной валюты начала резко сокращаться. А в июне и июле даже было зафиксировано положительное сальдо: украинцы продали валюты больше, чем приобрели. Кроме того, продавать сформированные валютные накопления украинцев стимулировали высокие ставки по депозитам в гривне и реализация отложенного потребительского спроса".

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Эксперт напоминает, что во второй половине 2023 года НБУ внедрял ряд мер по либерализации и стабилизации валютного рынка, в результате чего безналичный курс стал управляемо гибким и приблизился к наличному. Поэтому объемы валюты, которые ранее покупались онлайн физическими лицами в рамках лимитов НБУ, в значительной степени перешли в наличную форму, а спрос на инструмент "Приобретение валюты под депозит" значительно сократился. Но общий объем рынка валютообмена рос за счет наличных операций. В декабре прошлого года был установлен многолетний рекорд чистой покупки валюты населением: за месяц украинцы приобрели на $1,026 млрд больше, чем продали.

Валюта — прямой конкурент гривневым депозитам

Валюта, как инструмент сбережения, является прямым конкурентом гривневым депозитам. Инна Тютюн ссылается на мировой опыт, который свидетельствует: рост общего оптимизма и уверенность в завтрашнем дне уменьшают стремление к любым сбережениям, стимулируют потребительский спрос и кредитование. И наоборот: во времена высокой неопределенности люди предпочитают меньше тратить и больше экономить. Влияет и инфляционный фактор.

"Дополнительно отмечу, что, по нашей статистике, в декабре около половины от купленной по безналичным каналам валюты украинцы в конце концов снимали в кассе наличными, что свидетельствует о намерении конвертировать сбережения в валюту и минимизировать последствия инфляции", — рассказала эксперт в разговоре с Фокусом.

Украинцы стараются покупать наличную валюту, чтобы держать сбережения в своих кошельках, а не на депозитных счетах в банках Фото: УНИАН

На увеличение объемов наличной иностранной валюты вне банков указывают и данные Нацбанка. "За 2022 год объемы валютной наличности вне банков увеличились на 10 млрд долларов, за 2023-й — еще на 11 млрд долларов, — приводит цифры директор аналитического департамента инвестиционной компании Eavex Capital Дмитрий Чурин. — Эти данные могут свидетельствовать о попытках населения держать валютные сбережения в своем кошельке, а не на депозитных счетах в банках".

Карточный валютообмен: каждая 14-я гривна с карты идет на покупку валюты

Среди тенденций прошлого года Инна Тютюн называет рост доли валютообмена в карточных операциях. По словам эксперта, здесь тренд полностью повторяет кривую Национального банка по операциям физических лиц по покупке и продаже валют. Максимальных значений эти операции достигли именно в конце 2023 года. А в среднем по году доля таких операций среди общего объема всех карточных транзакций составляла 7,2%.

За 2022 год объемы валютной наличности вне банков увеличились на 10 млрд долларов, за 2023-й — еще на 11 млрд долларов

По мнению эксперта, сейчас о тяге украинцев к снятию наличной гривны со счетов говорить не стоит. "Уверенный рост депозитного портфеля в последние годы свидетельствует об обратных тенденциях: украинцы предпочитают аккумулировать сбережения также и на банковских счетах. По статистике НБУ, в целом по рынку в третьем квартале 2023 года только 36,7% всех карточных операций по сумме были операциями снятия наличных. Это неплохой показатель, хотя следует признать, что за год до этого он составлял 31,9%. Небольшое ухудшение в основном является следствием тяжелой зимы прошлого года, когда из-за блэкаутов среди украинцев существенно вырос спрос на наличные", — говорит Инна Тютюн.

Валютные сбережения — традиционный для украинцев способ сохранения денег от влияния девальвации и инфляции Фото: Pexels

На ее взгляд, общий тренд все же свидетельствует о желании украинцев пользоваться безналичными средствами. Украина в этом смысле крайне приветливая страна: современные банковские технологии находятся на очень высоком уровне, опережая многие европейские страны.

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Как ранее писал Фокус, за прошлый год НБУ продал на межбанке 28,829 млрд долларов (на 2,44 млрд долл. больше показателя 2022 года). Только за декабрь объем проданной Нацбанком валюты составил 3,56 млрд долларов.

Ранее сообщалось, что в 2024 году экономическая ситуация в стране может способствовать развитию депозитных гривневых программ с постепенным "выходом" на более длительные сроки - до 1,5-2 лет. Однако в первом квартале ситуация будет оставаться на уровне октября-декабря 2023-го, когда краткосрочные депозиты на 3-6 месяцев составляли более половины.