Гривна, доллар, евро? Готовы ли украинцы нести деньги в банки и какие вклады будут выбирать

При благоприятных экономических обстоятельствах пик активности по открытию депозитов может прийтись на январь-февраль, май-июнь и сентябрь-октябрь: такие периоды активности являются типичными для рынка депозитов. Ожидается рост количества вкладов с возможностью досрочного расторжения соглашения, а также депозитов с опцией пополнения.

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В 2024 году экономическая ситуация в стране может способствовать развитию депозитных гривневых программ с постепенным "выходом" на более длительные сроки — до 1,5-2 лет. Однако в первом квартале ситуация будет оставаться на уровне октября-декабря 2023-го, когда краткосрочные депозиты на 3-6 месяцев составляли более половины. Об этом пишет Фокус в своем новом материале "Наличная валюта или квартиры и машины? Как меняются приоритетные расходы украинцев".

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В начале 2024 года больше всего украинцев привлекают гривневые депозиты. По прогнозам Дмитрия Замотаева, директора департамента розничного бизнеса Глобус Банка, в 2024 году при благоприятных экономических условиях количество новых депозитных вкладов по сравнению с 2023 годом может вырасти на 20-25%. Более 40-45% из них будут размещаться на срок 3-6 месяцев, около трети — на 9 месяцев — 1 год. Доля валютных вкладов ожидается на уровне 15-18%, а гривневые депозиты со сроком от 1 года и выше могут составить 5-7%.

"В сегменте валютных депозитов в течение года будет определенная стагнация: средние ставки по долларовым вкладам вряд ли снизятся ниже 1,8% годовых, а средние ставки по вкладам в евро не будут превышать 1,5% годовых, — считает эксперт. — Банки будут развивать именно гривневые депозиты, предлагая клиентам доход, который с лихвой будет перекрывать инфляцию".

В начале 2024 года больше всего украинцев привлекают гривневые депозиты Фото: Getty Images

По мнению банкира, общими факторами, которые будут влиять на развитие депозитных вкладов в 2024 году, станут:

1. Динамика экономического развития (рост ВВП, развитие малого и среднего бизнеса, рост доходов граждан и т.д.).

2. Развитие экспорта, как важного источника получения валютной выручки и пополнения международных валютных резервов.

3. Объем и системность международной финансовой поддержки.

4. Ход боевых действий и последствия войны для страны (успехи ВСУ в освобождении украинских территорий, успешное противодействие врагу).

5. Максимальная эффективность принятых экономических и политических решений.

По расчетам Дмитрия Замотаева, в 2024 году глобальных изменений в структуре вкладов не произойдет: наиболее популярными останутся вклады на 50-100 тыс. грн, которые в общей структуре депозитов составят более 50%. Около четверти составят депозиты на 100-200 тыс. грн, вклады на сумму до 50 тыс. грн — 15%, доля депозитов на 200-500 тыс. грн не превысит 10%.

Наиболее популярными среди украинцев останутся вклады на 50-100 тыс. грн, которые в общей структуре депозитов составят более 50%

Кроме того, прогнозирует эксперт, ожидается рост количества вкладов с возможностью досрочного расторжения соглашения с нынешних 10% до 15-18%, а также депозитов с опцией пополнения счета — с 7% до 10-12%."Граждане уже готовы размещать средства на более длительные сроки, однако и растет количество тех, кто стремится дополнительно обезопасить себя от возможных форс-мажорных обстоятельств, открывая вклады с возможностью досрочного снятия средств, хоть и с меньшей прибылью", — отметил Дмитрий Замотаев.

При благоприятных экономических обстоятельствах, пик активности по открытию депозитов может прийтись на январь-февраль, май-июнь и сентябрь-октябрь: такие периоды активности являются типичными для сегмента депозитов. "Пиковые" периоды будут совпадать с возможными новыми решениями регулятора об уменьшении учетной ставки и ставки по депозитным сертификатам.

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Напомним, с начала 2024 года в Украине синхронно со спросом на безналичном рынке рос спрос на наличную валюту. Дальнейшие колебания курса зависят от нескольких факторов, главным из которых является своевременное предоставление Украине помощи от ЕС и США.

Как ранее писал Фокус, правительство утвердило план налоговых изменений в Украине, оформленный документом Национальная стратегия доходов до 2030 года, в котором говорится о будущем росте налогов для граждан.