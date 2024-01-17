Наличная валюта или квартиры и машины? Как меняются приоритетные расходы украинцев

Валюта уплывает за границу, украинцы не жалеют средств на рестораны и дорогие вещи, а накопления физических лиц в банках постепенно растут. Фокус узнал, как во время войны в Украине меняется потребительское поведение, основанное на психологии принятия экономических решений.

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Полномасштабная война изменила поведение потребителей: почти половина украинцев не строят никаких планов — ни на день, ни на неделю, не говоря о более долгосрочных перспективах. В то же время отношение к деньгам становится более радикальным: те, кто раньше все тратил, сейчас живут "как в последний раз", а те, кто накапливали, стараются как можно больше урезать расходы и положить "под подушку" почти все, что есть. Фокус обсудил с экспертами изменения в подходах украинцев к доходам, расходам и накоплениям во время полномасштабной войны.

Изменение настроений: потребители отходят от "золотой середины"

Свои деньги потребитель может тратить или накапливать, и очевидно, что для экономики более выгодным является первый вариант. В этом случае деньги вливаются в оборот, расширяются бизнесы, производящие и реализующие товары и услуги, создаются новые рабочие места, люди работают, получают зарплаты и, опять-таки, тратят деньги, экономика растет.

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У каждого человека есть своя стратегия относительно расходов и накоплений, но во время войны люди все больше отходят от "золотой середины", когда между потреблением и сбережениями наблюдается определенный баланс. Сегодня в то время, как одни пытаются жить "на полную", потому что не понятно, что будет завтра, другие по той же самой причине переходят от потребления к накоплению.

"Из-за войны модели поведения потребителей, основанные на психологии принятия человеком экономических решений, меняются, — говорит аналитик Аналитического центра "Объединенная Украина" Алексей Кущ. — В условиях, когда горизонты планирования сузились до нескольких дней, многие более склонны откладывать деньги".

В то же время директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин обращает внимание на то, что сегодня украинцы, насколько это возможно, стараются не снижать уровень потребления. По его словам, из макрофинансовой помощи 40 млрд долларов мы отдали обратно 34 млрд долларов через закупку импортных товаров, причем не дешевых, в виде техники и машин. В 2023 году продажи новых авто в Украине продемонстрировали рекордный рост на 60,6% по сравнению с 2022 годом — всего реализовано почти 61 тыс. машин. И почти 42% из них (более 25 тыс.) приобрели в столичном регионе — Киеве и Киевской области.

В структуре расходов по картам кафе и рестораны занимают второе место Фото: Pexels

Подробная структура расходов украинцев, о которой рассказали данные Monobank, также не свидетельствует об экономии. Оказалось, что больше всего пользователи Monobank тратят средства на продукты (40,33%), на втором месте — кафе и рестораны — (11,30%). Также в пятерку вошли сфера красоты и здоровья (5,29%), путешествия (5,28%) и такси (4,97%).

Перенаправленные потоки: деньги снова "путешествуют", однако в обратном направлении

Перед войной долгое время страна держалась за счет денег заробитчан: в предвоенном 2021-м украинские трудовые мигранты перевели в Украину 15 млрд долларов. Сейчас ситуация перевернулась на 180 градусов.

В предвоенном 2021-м украинские трудовые мигранты перевели в Украину 15 млрд долларов. Сейчас ситуация перевернулась на 180 градусов

По данным ООН, сегодня за рубежом находятся 6,34 млн украинцев, подавляющее большинство из них — это женщины и дети. Соответственно, мужчины для поддержки своих семей присылают им средства, которые зарабатывают в Украине.

"Официальная статистика Нацбанка подтверждает данные тенденции, так как в целом за 2023 год расходы украинцев за рубежом с украинских банковских карт составили примерно 17 млрд долларов, — отметил в разговоре с Фокусом директор аналитического департамента инвестиционной компании Eavex Capital Дмитрий Чурин. — Подобный отток валюты за границу негативно влияет на общий платежный баланс Украины".

В условиях, когда горизонты планирования сузились до нескольких дней, многие более склонны откладывать деньги Фото: pexels.com

Также данные Нацбанка указывают на увеличение объемов наличной иностранной валюты вне банков, продолжает эксперт. За 2022 год объемы валютной наличности вне банков увеличились на 10 млрд долларов, за 2023-й — еще на 11 млрд долларов. По мнению Дмитрия Чурина, такие цифры могут свидетельствовать о попытках населения держать валютные сбережения в своем кошельке, а не на депозитных счетах в банках.

Накопления на депозитах: краткосрочные составляют более половины

И все же во время войны накопления украинцев на счетах в банках постепенно растут: по данным НБУ, за январь-октябрь 2023 года объем средств на счетах граждан вырос на 8,17%. На 1 ноября 2023 года, по данным НБУ, объем размещенных на счетах физических лиц средств достиг 1 трлн и 9,5 млрд гривен.

Чаще всего средства размещают на срочных вкладах в гривне. Во-первых, говорят эксперты, гривневый депозит является лучшим и самым понятным способом сохранить и приумножить собственные сбережения. Во-вторых, сейчас 100% средств граждан, размещенных в банках, защищены Фондом гарантирования вкладов.

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"В структуре депозитов более 75% составляют гривневые вклады, доля валютных депозитов — на уровне 15-17%, остальные вклады — это так называемые "конвертационные депозиты", суть которых заключается в возможности граждан приобрести валюту по официальному курсу с ее последующим обязательным размещением на депозитах сроком от 3 месяцев, — рассказал Дмитрий Замотаев, директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка. — Почти половину гривневых вкладов составляют депозиты на сумму от 50 тыс. грн до 100 тыс. грн. Депозиты на сумму 100-200 тыс. грн составляют 20%, около 15% — это вклады на сумму до 50 тыс. грн, количество депозитов на сумму от 200 до 500 тыс. грн составляет 10-12%, около 7-10% — это вклады на сумму свыше 500 тыс. грн".

В 2024 году экономическая ситуация в стране может способствовать развитию депозитных гривневых программ с постепенным "выходом" на сроки до 1,5-2 лет, считает Дмитрий Замотаев. Однако в первом квартале ситуация будет оставаться на уровне октября-декабря 2023-го, когда доля краткосрочных и среднесрочных депозитов (сроком 3-6 месяцев) составляла около 50%.

Сейчас 100% средств граждан, размещенных в банках, защищены Фондом гарантирования вкладов Фото: Анна Кудрик (коллаж)

По прогнозам специалиста, в 2024 году при благоприятных экономических условиях количество новых депозитных вкладов по сравнению с 2023 годом может вырасти на 20-25%. Более 40-45% из них будут размещаться на срок 3-6 месяцев, около трети — на 9 месяцев -1 год.

Доля валютных вкладов ожидается на уровне 15-18%, а гривневые депозиты со сроком от 1 года и выше могут составить 5-7%.

В 2024 году банки будут развивать гривневые депозиты, предлагая клиентам доход, который с лихвой перекроет инфляцию

"В сегменте валютных депозитов в течение года будет определенная стагнация: средние ставки по долларовым вкладам вряд ли снизятся ниже 1,8% годовых, а средние ставки по вкладам в евро не будут превышать 1,5% годовых, — считает Замотаев, — Банки будут развивать именно гривневые депозиты, предлагая клиентам доход, который с лихвой будет перекрывать инфляцию".

Деньги — в недвижимость: сезонный спад рынка и дополнительные условия

Кроме автомобилей и накоплений на счетах или в наличной валюте, украинцы интересуются инвестициями в недвижимость. С весны 2023-го спрос на первичном рынке недвижимости в среднем восстановился на 30% от объемов довоенных показателей, говорит Виктория Берещак, обозреватель рынка недвижимости.

Анализируя рынок, эксперт отметила, что это прежде всего комплексы в категории "комфорт+".

"Чаще стали покупать двух- и трехкомнатные квартиры из-за того, что объединяются поколения, семьи забирают родителей и других родных из оккупированных или прифронтовых регионов. По метражу наиболее ходовыми были квартиры от 55 до 90 кв.м. Приоритет отдается европланировкам, где есть большая зона кухни-гостиной — не менее 17-20 кв.м, чтобы равномерно распределить пространство между всеми жильцами", — отметила эксперт в комментарии Фокусу.

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По данным Берещак, в структуре спроса инвестиционная доля не превышает 5% и сосредоточена в комплексных высоколиквидных проектах с действительно высокой строительной динамикой. Приходят инвесторы на три вещи: строительная динамика, концепт продукта и репутация девелопера. Но сам факт, что с конца лета где-то инвестор начал разворачиваться в сторону первичного рынка, уже дает обнадеживающие сигналы, считает специалист.

Сейчас рынок недвижимости демонстрирует сезонный спад активности как на первичном, так и на вторичном рынках.

"Декабрь-январь всегда не слишком активный период, поэтому неудивительно, что именно в это время на рынке появляются дополнительные дисконты, спецусловия и предложения, чтобы стимулировать покупателя к сделке, — отметила в комментарии Фокусу Виктория Берещак. — Также в нашей новой реальности войны добавляется еще и психологический фактор: зима воспринимается в обществе как сложный период для фронта и энергетической системы. Вместе с тем динамика, которую мы наблюдаем с конца весны 2023-го, сигнализирует о том, что рынок сможет быстрее выйти из этого периода снижения активности платежеспособного покупателя".

Либо ты продолжаешь выполнять взятые на себя обязательства и строить, либо не рассчитываешь на покупателей с деньгами

Во-первых, объясняет эксперт, мы как общество научились жить в новой реальности: к игрокам рынка пришло понимание, что либо ты продолжаешь выполнять взятые на себя обязательства и строить, а твой продукт (формат, концепция жилого комплекса, его пространственно-функциональное наполнение, инфраструктура, квартирография) является конкурентоспособным, либо не рассчитываешь на внимание со стороны покупателя с деньгами.

"Выживают те, кто стабильно строят и не останавливают процессы на площадках: минимум 6-8% строительной готовности в месяц или 1 этаж монолита в теплый период", — говорит Виктория Берещак.

Во-вторых, покупателя стимулируют к сделке дополнительные финансовые инструменты. Это программы длительной рассрочки на срок более 3 лет, дополнительные дисконты и спецусловия практически на всю линейку недвижимости в комплексе.

На рынке недвижимости выживают те, кто стабильно строят и не останавливают процессы на площадках

Дополнительным драйвером наращивания объемов восстановления спроса на недвижимость, по мнению эксперта, могут стать жилищные сертификаты по новому этапу государственной программы "єВідновлення", которыми теперь могут пользоваться владельцы разрушенного в результате войны жилья. Также будет помогать продажам ипотечная программа "єОселя". В то же время сдерживают восстановление продаж в тех объемах, которые нужны рынку, недостаточный объем платежеспособного спроса, низкая строительная динамика в целом по рынку и фактор войны в стране.